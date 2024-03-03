دریافت 7 MB کد مطلب 6044582 https://mehrnews.com/x34pxQ ۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۳۱ کد مطلب 6044582 فیلم هنر فیلم هنر ۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۳۱ از ساخت فیلم جنگی تا حضور فتح الله زاده در منهتن آمریکا فتح الله زاده مدیرعامل سابق باشگاه استقلال با حضور در برنامه برمودا در خصوص ساخت فیلم جنگی صحبت کرد. کپی شد مطالب مرتبط استقلال به دنبال پرداخت بدهی سانتاکلارا/ مالکیت تنها مشکل آبیها «اوزونیدیس» بیصدا فریاد میزند/ روزهای خوب گلگهر با یک ضعف بزرگ باشگاه استقلال: با نکونام قرارداد سه ساله داریم، حاشیه درست نکنید فرهاد مجیدی سرمربی تیم امید امارات شد عجیب ترین سانسور در فیلمهای محمدحسین لطیفی برچسبها علی فتح الله زاده تیم فوتبال استقلال تهران ساخت فیلم سینمایی منهتن
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