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کد مطلب 6044582
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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۳۱

از ساخت فیلم جنگی تا حضور فتح الله زاده در منهتن آمریکا

از ساخت فیلم جنگی تا حضور فتح الله زاده در منهتن آمریکا

فتح الله زاده مدیرعامل سابق باشگاه استقلال با حضور در برنامه برمودا در خصوص ساخت فیلم جنگی صحبت کرد.

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    نظرات

    • احمد لوکارلی IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      0 0
      پاسخ
      دست از سر این آدم خیال باف بردارید همان مسی و رونالدو که برای استقلال آورد بس است

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