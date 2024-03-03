به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال گل گهر یکی از تیم‌های موفق در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر بوده و با هدایت «مارینوس اوزونیدیس» توانسته عملکرد خیلی خوبی داشته باشد و یکی از مدعیان اصلی کسب سهمیه به شمار می‌رود.

احمد زنده روح، سعید سحرخیزان و «روبرتو تورس» ۳ بازیکن گل گهر هستند که هر کدامشان توانسته‌اند تا هفته هجدهم، نفری ۵ گل برای تیم خود به ثمر برسانند و بهترین آمار را در بین سایر نفرات خود دارند.

پس از استقلال تهران که با یک شکست بهترین آمار را در بین تیم‌های لیگ برتری از این حیث دارد، تیم گل گهر با دو شکست در جایگاه دوم ایستاده است. یکی از آمار ضعیفی که باعث شده تا گل گهر نتوانسته تا به اینجای فصل در رتبه‌ای بهتر از جایگاه پنجم قرار گیرد، تعداد بالای تساوی این تیم است. گل گهر پس از پیکان که ۱۱ تساوی داشته با کسب ۹ تساوی در جایگاه دوم قرار دارد. گل گهر علاوه بر فاز هجومی در خط دفاعی هم موفق بوده است.

اوزونیدیس سرمربی یونانی گل گهر

این تیم پس از استقلال تهران و پرسپولیس با ۱۰ و ۱۱ گل خورده، در این فصل ۱۲ بار دروازه خود را از سوی بازیکنان حریف باز شده دیده است. همچنین این تیم همراه با هوادار و استقلال تهران در ۳ هفته ابتدایی نیم فصل دوم تاکنون شکستی را تجربه نکرده‌اند و باید دید روند شکست ناپذیری این تیم در نیم فصل دوم تا چه هفته‌ای ادامه خواهد داشت.

گل گهر در نیم فصل دوم ۳ بازیکن (یونس دلفی، قائم اسلامی خواه و مسعود زائرکاظمینی) را به خدمت گرفته است و با حذف اکثر مهره‌های ثابت، اوزونیدیس می‌خواهد به روند خوب تیم خود ادامه دهد.

محمدرضا اخباری هم که در ابتدای فصل راهی گل گهر شد توانسته تأثیرگذاری خوبی در این تیم داشته و با ۹ کلین شیت در بین ۳ دروازه‌بان برتر این دوره از مسابقات لیگ برتر قرار دارد، البته اخباری دو بازی را در نیم فصل اول به دلیل مصدومیت از دست داد و در ۱۶ دیدار گذشته، ۹ بار دروازه خود را بسته نگه داشته است.

گل گهر در هفته نوزدهم میهمان ملوان در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی است و در این بازی سعید سحرخیزان یکی از بازیکنان گلزن و جوان خود را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد که مربی یونانی باید فکری در نبود این مهره تأثیرگذار تیمش کند.

گل گهر تا پایان سال ۱۴۰۲ تنها در بازی با صنعت نفت آبادان که در هفته بیستم برگزار می‌شود میزبان است و دو بازی دیگر خود برابر ملوان و سپاهان را باید در خارج از خانه برگزار کند که کار شاگردان اوزونیدیس را سخت خواهد کرد. در مجموع گل گهر در این فصل بر خلاف فصل گذشته، حاشیه‌ای نداشت است و مدیران و اعضای کادر فنی این تیم روی برنامه‌ریزی که از ابتدای فصل داشته‌اند، کارهای خود را پیش می‌برند.