به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی سعادتیان صبح امروز یک شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، افزود: هر چند، باران، نعمت الهی بوده و باعث خوشحالی مردم و ساکنان مناطق است اما در زمان‌های بارندگی نیروهای این اداره کل و یگان حفاظت به صورت آماده‌باش قرار می‌گیرند تا نقش مراقبتی خود از آثار و ابنیه های تاریخی که شناسنامه و میراث ماندگار استان هستند را ایفا کنند.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان ادامه داد: طی روزهای اخیر بارندگی‌های سیل‌آسا باعث تخریب زیادی به زیرساخت‌های استان شده که قلعه حیدرآباد در شهرستان خاش نیز جزو این لیست قراردارد و بر اثر باران دچار خسارات زیادی شده است.

وی ادامه داد: این قلعه، در ناحیه اندود کاهگل فضای بیرونی در جبهه غربی و جنوبی و ناودان‌های میان‌سرا دچار آسیب و خسارت جدی شده که به دلیل مسدود شدن راه‌ها و عدم دسترسی مخابراتی در برخی نقاط دیگر هنوز اطلاعات دقیقی از سایر شهرستان‌ها گزارش نشده است.

به گفته سعادتیان، کارشناسان این معاونت در حال برآورد میزان خسارت وارده شده به این بنا هستند.