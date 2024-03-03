دست پر ایران در شبکه کتابخانه های عمومی/سه میلیون عضو فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی صبح یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان‌جنوبی بیان کرد: به برکت انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی شبکه‌ای که در مجموعه نهاد کتابخانه ها وجود دارد جزو برترین شبکه‌های فرهنگی و جهان اسلام در کشور است.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور اظهار کرد: در دنیا از نظر شبکه و دسترسی به کتابخانه های عمومی جزو ۲۰ کشور برتر و در آسیا جزو پنج کشور اول و در منطقه با احتساب کشورهای حاشیه خلیج فارس و غرب آسیا برترین کشور هستیم و ترکیه با داشتن هزار و ۳۰۰ کتابخانه عمومی بعد از ما قرار دارد در حالی که ما سه هزار و ۸۰۰ کتابخانه داریم.

کتابخانه تنها یک قرائت خانه نیست

رمضانی در زمینه ایجاد خدمات جدید و توسعه خدمات نهاد کتابخانه های عمومی بیان کرد: در این زمینه نیز حرف‌های زیادی برای گفتن داریم و در حال حاضر کتابخانه در ایران تنها یک قرائت خانه و سالنی برای مطالعه نیست.

وی با اشاره به اینکه امروزه خدمات فرهنگی، هنری و اطلاع رسانی در کتابخانه ها انجام می‌شود، گفت: در کتابخانه های نسل جدید ما تا ۶۰ خدمت با محوریت کتاب انجام می‌شود و محافل قرآنی و ادبی و کتابخوانی را در کتابخانه ها داریم.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با تأکید بر اینکه در حال حاضر ۸۰۰ محفل ادبی و ۳۰۰ محفل قرآنی فعال است، ادامه داد: در راستای توجه به حوزه کودک و نوجوان همه کتابخانه های عمومی کشور بخش کودک دارند.

رمضانی با بیان اینکه البته در حوزه تولید محتوای سالم و ایمن برای نوجوان تنگنایی داریم که در این حوزه نیز گام‌هایی برداشته‌ایم، گفت: برای اینکه بهترین کتاب‌ها در قفسه‌های کتابخانه ها قرار گیرد ساز و کار مشخص و هدفمندی را داریم.

وی اظهار کرد: کار ما ممیزی نیست ولی موظف هستیم که کتابی را در قفسه بگذاریم که خانواده اطمینان داشته باشد که بهترین کتاب به دست فرزند او می‌رسد و محتوای خوبی دارد.

سه میلیون عضو فعال داریم

دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی با بیان اینکه حدود سه میلیون نفر اعضای فعال کتابخانه های عمومی کشور هستند و ۱۰ میلیون نفر اعضای کتابخانه ها هستند، بیان کرد: البته تلاش ما بر افزایش تعداد اعضای کتابخانه ها است.

رمضانی یادآور شد: تا نقطه‌ای که کتاب به مسئله کشور و خانواده‌ها برسد فاصله زیادی داریم که در این زمینه باید تلاش ویژه ای داشته باشیم.

وی گفت: خراسان جنوبی فاقد کتابخانه مرکزی است و از طرفی در دولت ایجاد پروژه جدید سخت صورت می‌گیرد ولی با حمایت رئیس جمهور در استان فارس ایجاد کتابخانه مرکزی جزو مصوبات سفر قرار گرفت که امیدواریم با توجه به اختصاص زمین این اتفاق در خراسان جنوبی نیز صورت گیرد.