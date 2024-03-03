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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۵۴

رییس کل دادگستری آذربایجان غربی:

نامادری «آوا» دختر ارومیه ای به قصاص محکوم شد

نامادری «آوا» دختر ارومیه ای به قصاص محکوم شد

ارومیه-رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: حکم بدوی قصاص نفس نامادری «آوا» دختربچه چهار ساله ارومیه‌ای صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی روز یکشنبه در این خصوص اظهار کرد: آذرماه سال جاری شاهد خبر متاثر کننده فوت دختر بچه چهار ساله‌ای به نام «آوا» بودیم که به دلیل ضربه مغزی در اثر جراحات وارده توسط نامادری فوت کرد.

وی اضافه کرد: این خبر باعث برانگیختن احساسات عمومی شد و در رسانه‌ها نیز انعکاس قابل توجهی داشت.

وی افزود: از همان ابتدا و با شکایت اولیای دم، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت و پرونده پس از سیر مراحل قانونی در دادسرا و صدور کیفرخواست قرار گرفت.

رییس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به مراحل کنونی این پرونده گفت: پرونده در دادگاه کیفری یک استان مطرح و پس از طی مراحل قانونی و تحقیقات انجام شده و با توجه به دلایل و مدارک موجود، حکم بدوی قصاص نفس متهمه صادر شد.

آوا که با فعالیت پدر خود در یکی از استان های همجوار در کنار نامادری اش زندگی می کرد، در روزهای پایانی آذر امسال با آزار و اذیت نامادری دچار ضربه مغزی شد و در اوایل دی ماه در بیمارستان جان خود را از دست داد.

کد مطلب 6044729

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