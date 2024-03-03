به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه تصویر شهر، آیین نکوداشت علی نصیریان و رونمایی از کتاب «نگاهی به زندگی و آثار علی نصیریان» که توسط نگار حسینی نوشته شده و انتشارات فرهنگ معاصر در ۳۴۸ صفحه منتشر کرده است، روز پنجشنبه ۱۷ اسفند ماه در پردیس سینما گالری ملت برگزار می شود.

در این کتاب علاوه بر روایت زندگی شخصی و هنری نصیریان، رخدادهای هنری دهه بیست تا نود هجری شمسی هم مرور می شود.

در بخشی از کتاب «نگاهی به زندگی و آثار علی نصیریان» آمده است: «خیلی‌ها به من می‌گویند بیایید و تجربیات خود را در زمینه بازیگری و تئاتر منتقل کنید. خب چه چیزی را منتقل کنم؟ بیایم و به نسل جدید بگویم که در دوران دبیرستان برای تمرینات تئاتر گوشه پارک شهر که تازه داشتند درخت می‌کاشتند و حتی دیوار و نرده نداشت ما می‌رفتیم یک گوشه تمرین می‌کردیم؟ نسل جدید با پارامترهای امروزی می‌گوید خب شما دیوانه بوده‌اید! می‌خواهم بگویم که کسی نبود، جا نداشتیم یعنی نه ورک شاپی بود، نه جایی بود، نه اداره تئاتری بود، نه مرکز هنرهای نمایشی، نه تالار رودکی، نه فلان، نه سنگلج، هیچی هیچ جایی و ما در این شرایط تمرین و کار می‌کردیم.»

این ویژه برنامه روز پنجشنبه ۱۷ اسفند ماه از ساعت ۱۷ با حضور علی نصیریان و اهالی فرهنگ، هنر و رسانه در سالن ۹ پردیس سینما گالری ملت برگزار می‌شود.