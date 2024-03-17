انتصاب مشاور امور پخش و اکران موسسه تصویر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم پیرکاری مدیرعامل «موسسه تصویر شهر»، طی حکمی مجتبی بهزادیان را به سمت مشاور امور پخش و اکران این موسسه منصوب کرد.

مجتبی بهزادیان که فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت است، در سال‌های فعالیت خود در عرصه فرهنگ و هنر، روابط‌عمومی معاونت سینمایی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، کارشناسی امور سینمایی و نمایندگی تام‌الاختیار مدیرعامل مؤسسه سینما شهر در پردیس سینمایی هویزه مشهد، مدیریت اجرایی سامانه فروش و اکران سینماهای کشور (سمفا)، مدیریت امور سینمایی استان تهران حوزه هنری، مدیریت سینما فرهنگ را برعهده داشته است. وی در حال حاضر معاون پخش و اکران موسسه بهمن سبز است.

همچنین بهزادیان در دو دوره سی و نهم و چهلم جشنواره فیلم فجر و سی و سومین و سی و چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، عنوان مدیر برگزیده را کسب کرده است.