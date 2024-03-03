«شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سه هفته پس از برگزاری انتخابات پارلمانی، نمایندگان پارلمان جدید پاکستان دقایقی پیش با اکثریت آراء «محمد شهباز شریف» را به عنوان بیست‌وچهارمین نخست‌وزیر این کشور انتخاب کرد تا دولت جدید پاکستان را تشکیل دهد.

شهباز شریف ۷۲ ساله برادر کوچکتر نواز شریف، نخست وزیر سه دوره پاکستان است که در انتخابات اخیر رهبری کارزار انتخاباتی حزب مسلم لیگ نواز پاکستان (PML-N) را برعهده داشت.

نمایندگان پارلمان پاکستان ساعاتی پیش جلسه انتخاب نخست‌وزیر جدید را تشکیل دادند؛ شهباز شریف، نامزد حزب «مسلم‌لیگ» شاخه‌ی نواز که مورد حمایت هفت حزب دیگر بود، با «عمر ایوب» نامزد مورد حمایت «عمران‌خان» نخست‌وزیر پیشین پاکستان و حزب تحریک انصاف رقابت کرد.

بر اساس اعلام کمیته انتخابات از ۲۶۶ کرسی انتخابی پارلمان ملی پاکستان، حزب تحریک پاکستان در انتخابات پارلمان اخیر ۹۰ کرسی کسب کردند. حزب «مسلم لیگ پاکستان» با کسب ۷۵ کرسی در جایگاه دوم این انتخابات قرار گرفت و حزب «مردم پاکستان» هم توانست ۵۴ کرسی را کسب کند و به این ترتیب در جایگاه سوم این انتخابات قرار بگیرد.

پارلمان ملی پاکستان ۳۶۶ کرسی دارد که ۲۶۶ نماینده از طریق رأی‌دهی مستقیم انتخاب می‌شوند. ۷۰ کرسی باقی‌مانده ۶۰ کرسی برای زنان و ۱۰ کرسی دیگر برای اقلیت‌های غیرمسلمان اختصاص داده شده است.

برای به‌دست‌آوردن اکثریت پارلمان و تشکیل دولت یک حزب باید حداقل ۱۶۹ کرسی در مجلس ملی داشته باشد.