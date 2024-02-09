ادعای «نواز شریف» درباره پیروزی در انتخابات پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نواز شریف در سخنرانی امروز جمعه خود گفت که حزب او اکثریت آرای پارلمان را به دست آورده، هرچند کمیسیون مرکزی انتخابات هنوز نتایج را اعلام نکرده است.

شریف در سخنرانی خود بر لزوم متحد کردن تلاش‌های همه احزاب سیاسی در پاکستان برای عبور از بحران کنونی در این کشور تاکید کرد.

وی افزود که به شهباز شریف اعلام کرده است تا با «آصف علی زرداری» رهبر حزب مردم پاکستان، «فضل الرحمن» رئیس مجمع روحانیون اسلامی و «خالد مقبول صدیقی» رئیس جنبش متحد قومی، تماس بگیرد تا در مورد تشکیل ائتلاف گفتگو کنند.

این خبر در حالی است که در تازه‌ترین به‌روز رسانی نتایج اولیه احزاب مهم پاکستان در انتخابات عمومی این کشور نتایج زیر کسب شده است:

۴۱ کرسی: حزب مردم پاکستان به رهبری بلاول بوتو زرداری و پدرش آصف علی زرداری

۴۷ کرسی حزب مسلم لیگ پاکستان به رهبری نواز شریف

۵۹ کرسی حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان

همچنین منابع حزب «انصاف» مدعی شدند که به دنبال پیشتازی طرفداران عمران‌خان در انتخابات پارلمانی پاکستان، نیروهای ارتش به شماری از حوزه‌های رأی‌گیری هجوم برده و در حال ابطال نتایج هستند. به گفته این منابع، ارتش پاکستان به دنبال پیروزی «نواز شریف» در انتخابات این کشور است.

رأی‌گیری در انتخابات عمومی پاکستان دیروز پنج‌شنبه ۸ فوریه برگزار شد و این کشور شاهد خشونت و تبادل اتهامات مربوط به نقض حقوق بین احزاب سیاسی بود.