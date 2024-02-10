به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیانان، براساس اعلام کمیسیون انتخابات پاکستان، نامزدهای مستقل وابسته به عمران خان، نخست وزیر سابق و رهبر حزب تحریک انصاف این کشور تاکنون ۹۸ کرسی شورای ملی پاکستان را در انتخابات پنجشنبه هفته گذشته این کشور از آن خود کردهاند و ۲۲ کرسی همچنان بلاتکلیف هستند؛ انتخاباتی که شمارش کُند آراء و اتهامات تقلب آن را تحتالشعاع قرار داده بود.
حزب «مسلم لیگ» نیز به رهبری نواز شریف، نخست وزیر اسبق این کشور که پیش از این از او به عنوان نامزد محتمل پیروزی در انتخابات این کشور یاد میشد، تاکنون با ۶۹ کرسی، در رتبه دوم و حزب مردم پاکستان نیز با ۵۱ کرسی در رتبه سوم بیشترین کرسیها قرار دارند.
حزب تحت رهبری نواز شریف و حزب مردم پاکستان حتی به فرض کسب تمام ۲۲ کرسی باقیمانده نیز نمیتوانند پیروزی انتخابات باشند. علاوه بر این، با این ۲۲ کرسی، هیچکدام از سه حزب حاضر در انتخابات نیز نمیتوانند ۱۶۹ کرسی لازم برای کسب اکثریت پارلمان را به دست آورده و در نتیجه قادر به تشکیل دولت مستقل نخواهند بود. با این تفاصیل هنوز نخست وزیر بعدی این کشور مشخص نیست.
عمران خان که از آگوست پارسال در زندان به سر میبرد، از هوش مصنوعی برای مخابره پیام به حامیانش استفاده کرده و در ویدئویی گفته بود: حضور گسترده شما همگان را غافلگیر کرد.
در سوی دیگر، نواز شریف پیشتر مدعی شده بود که حزب او بیشترین کرسی را از آن خود کرده است. البته او اذعان کرد که حزبش اکثریت مورد نیاز برای تشکیل دولت را در اختیار ندارد و بهدنبال شرکای ائتلافی است. شریف که یکی از دوران نخستوزیریاش با کودتای نظامی به پایان رسیده بود، از سوی تحلیلگران گزینه محبوب تشکیلات نظامی پاکستان محسوب میشود. ارتش پاکستان اما پیشتر حمایت از شریف را تکذیب کرده بود
معترضان خشمگین به دلیل شمارش کُند آرا و همچنین اتهامات مبنی بر تقلب در انتخابات، دیروز (جمعه) به خیابانها آمدند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان درباره فقدان شفافیت هشدار داده و کُند بودن روند شمارش آراء را «عمیقا نگرانکننده» توصیف کرده است.
انتخابات پاکستان از چند هفته قبل با اعتراضات خیابانی همراه بود. همچنین در پی درگیری حامیان حزب عمران خان و نیروهای پلیس در ولایت خیبرپختونخواه، دست کم دو نفر کشته و ۲۴ تن زخمی شدند.
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