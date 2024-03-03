۵ منتخب ورود به مجلس خبرگان رهبری از استان فارس مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌الله شیبانی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه شهرستان شیراز در انتخابات مجلس خبرگان رهبری به عنوان مرکز حوزه انتخابیه استان بود به تشریح جزئیات ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری پرداخت و گفت: ۲۲ هزار نفر شامل عوامل اجرایی، نظارتی و انتظامی در فرآیند برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری نقش داشتند.

فرماندار شیراز با بیان اینکه تعداد آرای اخذ شده انتخابات خبرگان رهبری استان فارس یک میلیون و ۵۸۰ هزار و ۵۸۰ رأی بوده گفت: تعداد رای‌های صحیح انتخابات خبرگان رهبری یک میلیون و ۱۶۰ هزار و ۸۲۳ رأی و مابقی که شامل آرای مخدوش یا سفید یا آرایی جز اسامی کاندیداها بوده باطله بودند.

شیبانی در ادامه گفت: در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سطح استان فارس سه هزار و ۵۱۴ شعبه اخذ رأی وجود داشت و بر همین اساس آیت الله لطف الله دژکام، آیت الله احمد بهشتی، آیت الله علی‌اکبر کلانتری، آیت اللَّه سید محمدعلی مدرس طباطبایی و حجت الاسلام والمسلمین سید علیرضا دانا با کسب بیشترین آرا توانستند وارد مجلس خبرگان رهبری در ششمین دوره شوند.

شیبانی در تشریح آرای این افراد نیز گفت: لطف الله دژکام با ۷۲۶ هزار و ۸۱۲ رأی، احمد بهشتی با ۶۰۷ هزار و ۹۹ رأی، علی اکبر کلانتری با ۴۳۲ هزار و ۸۱۰ رأی، سید محمد علی مدرسی طباطبایی با ۳۴۵ هزار و ۳۶۵ رأی و سید علیرضا دانا با ۳۰۹ هزار و ۴۲۹ رأی منتخب مردم استان فارس در خبرگان رهبری شدند و دیگر کاندیدای این حوزه انتخابیه یعنی حجت الاسلام علیرضا پیروزمند از حضور در مجلس خبرگان باز ماند.