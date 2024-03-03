پیام تسلیت حجت الاسلام علی اکبری در پی رحلت آیت الله امامی کاشانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور در پیامی رحلت آیت الله محمد امامی کاشانی را تسلیت گفت و نوشت:

انا لله وانا الیه راجعون

با قلبی آکنده از غم و اندوه، ارتحال عالم ربانی و فقیه عالی مقام استاد بزرگوار، حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ محمد امامی کاشانی را دریافت کردم.

این فقیه مجاهد و انقلابی از همراهان صادق امام راحل در طول نهضت و انقلاب اسلامی بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در جایگاه خطیر شورای نگهبان، مجلس خبرگان، امامت جمعه تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، نمایندگی امام در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، نقش‌های ارزشمندی را ایفا کرد.

خطبه‌های دلنشین و اخلاقی ایشان در طول بیش از ۳۷ سال امامت جمعه موقت تهران از حسنات ماندگار ایشان است.

تولیت ایشان در مدرسه عالی شهید مطهری و مجموعه‌های وابسته به آن، در تعلیم و تربیت هزاران نفراز طلاب و دانشجویان و دانش‌آموزانِ مؤمن و انقلابی صدقه جاریه آن مربی دلسوز و روح مصفّا است که انشاالله همچنان منشأ آثار و برکات زیادی خواهد بود.

اینجانب سالیان سال افتخار بهره‌مندی از خرمن پر فیض آن استاد دانشمند و پرهیزگار را داشتم و خود را در این مصیبت بزرگ سهیم می‌دانم و به روح پاک آن استاد فرزانه درود می‌فرستم.

فقدان این عالم پارسا و خدمتگزار را به شاگردان و مستفیدان از محضر آن عزیز سفر کرده به خصوص به همسر مکرمه و فرزندان و خانواده مکرم ایشان تسلیت عرض می‌نمایم.

رحمت و غفران الهی و علّو درجات را برای آن فقیه و عالم وارسته و صبر و اجر را برای خانواده و بستگان و شاگردان ایشان از درگاه خداوند علیم و قدیر تمنا می‌کنم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

محمدجواد حاج علی اکبری

۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۲