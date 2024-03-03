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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۳۹

پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:

«آیت الله امامی کاشانی» در عرصه‌های مختلف در خدمت نظام اسلامی بود

«آیت الله امامی کاشانی» در عرصه‌های مختلف در خدمت نظام اسلامی بود

قم- در پیام جامعه مدرسین حوزه علیمه قم آمده، «آیت الله امامی کاشانی» با حضور در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و علمی اثر گذار و فعال در خدمت نظام اسلامی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی ارتحال «آیت الله آقای حاج شیخ محمد امامی کاشانی» را تسلیت گفت که متن ان به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

رحلت فقیه مجاهد، مرحوم مغفور حضرت آیت الله آقای حاج شیخ محمد امامی کاشانی رحمت الله علیه موجب تألم و تأثر گردید. این عالم مبارز و انقلابی از جمله یاران و وفاداران به امام راحل عظیم الشأن بود که از آغاز نهضت امام بزرگوار در صفوف مبارزه قرار داشت و پس از پیروزی نیز با حضور در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و علمی اثر گذار و فعال در خدمت نظام اسلامی بود.

نقش‌آفرینی‌های آن فقیه جلیل القدر در امامت جمعه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، حوزه‌های علمیه و فعالیت‌های سیاسی، همواره با اخلاص، هوشمندی و متانت همراه بود و این روحانی مجاهد تا پایان عمر در مسیر ولایت فقیه و انقلاب اسلامی ثابت قدم و استوار بود.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رحلت این عالم پرهیزگار را به محضر حضرت بقیه الله الاعظم عجل‌الله تعالی فرجه الشریف، رهبر معظم انقلاب مدظله العالی، مراجع عظام تقلید دامت‌برکاتهم، حوزه‌های علمیه و شاگردان و ارادتمندان به ایشان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات، غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر از خداوند متعال خواستار است.

کد مطلب 6044554

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