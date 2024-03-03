به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباس‌نژاد در تشریح عملکرد بنادر استان در ۱۱ ماهه سال جاری اظهار داشت: در این مدت ۹۸ میلیون و ۸۸۹ هزار و ۵۱۵ تُن انواع کالای نفتی و غیرنفتی تخلیه و بارگیری شده که از این میزان ۶۶ میلیون و ۶۲۵ هزارو ۳۴۶ تُن، کالای غیرنفتی را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: در این دوره زمانی از مجموع ۳۲ میلیون و ۲۶۴ هزار و ۱۶۹ تُن کالای نفتی تخلیه و بارگیری شده در بنادر این استان، ۱۸ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۷۱۶ تن تخلیه شده است.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی، میزان صادرات کالای غیرنفتی از ابتدای فروردین‌ماه تا پایان بهمن‌ماه امسال را ۳۶ میلیون و ۷۸۳ هزارو ۳۵۵ تُن اعلام کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۰.۵ درصد افزایش داشته است.

عباس‌نژاد میزان صادرات کالای نفتی از بنادر استان هرمزگان در این دوره زمانی را ۱۰ میلیون و ۷۳۱ هزار و ۷۰۰ تُن اعلام کرد و افزود: در ۱۱ ماهه امسال میزان ترانزیت کالا در بنادر استان هرمزگان به بیش از شش میلیون و ۳۶۱ هزار تُن رسید.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان میزان کاپوتاژ کالای غیرنفتی در این بازه زمانی را ۱۱ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۵۷۴ تن اعلام کرد و افزود: عملکرد تخلیه و بارگیری بخش کانتینری در این مدت نیز بیش از ۲ میلیون و ۱۲۵ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد افزایش ثبت شده است.

جابه‌جایی بیش از ۲۰ میلیون مسافر در بنادر مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان میزان جابه‌جایی مسافر در ۱۱ ماهه امسال را نیز ۲۰ میلیون و۵۸۰ هزار و ۲۱۳ نفر اعلام کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته است.

بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین و پیشرفته‌ترین بندر کانتینری ایران با دارا بودن ۱۰ پست اسکله کانتینری در مجموع به طول ۲ هزار و ۵۰۰ متر و ۲۳ دستگاه گنتری کرین فعال در حال حاضر ظرفیت تخلیه و بارگیری بیش از ۸۰ درصد کالاهای کانتینری در سطح بنادر کشور را پشتیبانی می‌کند.

کانتینر ترانشیپی آن دسته از کانتینرهایی هستندکه برای اعزام به مقصد نهایی ابتدا دریک بندراصلی منطقه از یک کشتی بزرک تخلیه و سپس به کشتی های فیدر (کوچک) بارگیری و به مقصد اعزام می‌شوند.

حمل و نقل کالا از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر گفته می‌شود که از راه دریا و یا هر رودخانه مرزی انجام می‌شود، را کاپوتاژ دریایی می‌گویند.

استان هرمزگان با احتساب جزایر دارای ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر مرز دریایی، ۱۴ جزیره کوچک و بزرگ و ۳۲ بنادر فعالی است که بیش‌ترین حجم تخلیه و بارگیری از این بنادر انجام می‌شود.