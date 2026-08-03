به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی با اشاره به عملکرد بنادر شرق هرمزگان در چهار ماهه نخست سال جاری، اظهار کرد: از ابتدای سال تا پایان تیرماه ۶۳۲ هزار و ۷۰۱ تن کالای غیرنفتی در بنادر شرق استان تخلیه و بارگیری شده که شامل ۲۱۵ هزار و ۱۲ تن تخلیه و ۴۱۷ هزار و ۶۸۹ تن بارگیری بوده است.

وی افزود: از مجموع عملیات انجام شده ۱۱ هزار و ۵۹۴ تن واردات ۳۸۹ هزار و ۵۶۸ تن صادرات ۴۱ هزار و ۶۶۳ تن ترانزیت ۳۱ هزار و ۶۳۸ تن کابوتاژ و ۱۵۸ هزار و ۷۲ تن نیز سایر عملیات‌ها را شامل می‌شود.

سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، ادامه داد: در همین مدت ۲۲ هزار و ۳۸۰ تن کالای نفتی نیز در بنادر شرق استان تخلیه و بارگیری شد که شامل ۲ هزار و ۲ تن تخلیه و ۲۰ هزار و ۳۷۸ تن بارگیری بوده است.

محمدحسینی تختی با اشاره به عملکرد حوزه دریایی، بیان کرد: طی چهار ماهه نخست سال جاری ۴ هزار و ۴۹۴ فروند شناور شامل ۶۶ فروند شناور بالای هزار تن و ۴ هزار و ۴۲۸ فروند شناور زیر هزار تن در بنادر شهید باهنر، سیریک، جاسک و تیاب پهلودهی شده‌اند.

وی با بیان اینکه جنگ تحمیلی بر عملکرد این بنادر تأثیر گذاشته و فشارهایی را بر مردم و بخش خصوصی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی وارد کرده است، گفت: در این مدت ۲۲ هزار و ۹۷۳ TEU کانتینر در بنادر یادشده تخلیه و بارگیری شده است.

سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در پایان با تأکید بر تداوم ارائه خدمات ایمن و روان در بنادر شرق استان، اظهار کرد: مجموعه بنادر شرق هرمزگان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تلاش شبانه‌روزی کارکنان در مسیر ارتقای خدمات بندری و دریایی و پشتیبانی از تجارت و حمل‌ونقل دریایی استان با توان کامل در حال فعالیت هستند.