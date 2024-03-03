تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تربیت مدرس و سازمان انتقال خون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، تفاهم نامه همکاری مشترک میان دانشگاه تربیت مدرس و سازمان انتقال خون ایران به امضا رسید. در این نشست دکتر مصطفی جمالی مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با اشاره به جایگاه مهم دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه مولود انقلاب است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با هدف تربیت مدرسانی متعهد و توانمند ایجاد شد و دانش‌آموختگان این دانشگاه هر جایی که مشغول به خدمت هستند جزء بهترین اساتید، پژوهشگران و مدیران کشور هستند.

وی افزود: همکاری سازمان انتقال خون با دانشگاه می تواند از جنبه های مختلف صورت گیرد و همچنین می توانیم قشر جوان دانشجو را وارد چرخه اهدای خون کرده تا به جمع اهداکنندگان خون بپیوندند و بتوانیم با انجام کار علمی از تمام ظرفیت دانشگاه استفاده کرده و الگوی موفقی از مشارکت دانشجویان را ایجاد کنیم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران تصریح کرد: در بحث آموزشی و پژوهشی نیز دانشگاه تربیت مدرس جزء بهترین دانشگاه های کشور است و می توانیم در حوزه آموزش و پژوهش با یکدیگر همکاری مشترک داشته باشیم.

در ادامه دکتر دانشجو رییس دانشگاه ضمن معرفی کوتاهی از دانشگاه تربیت مدرس به بیان ظرفیت ها و توانمندی های این دانشگاه در راستای همکاری های مشترک با سازمان انتقال خون پرداخت.

وی گفت‌: این دانشگاه در رتبه دوم دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت است و با وجود برخی از کمبودهای بودجه ای توانسته است در رتبه بندی سایماگو ۱۰۰ رتبه، درلایدن ۴ رتبه و در یواس نیوز، ۷۰ رتبه ارتقا یابد که این امر حاصل تلاش همه اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارمندان دانشگاه بوده است.

وی افزود: دانشگاه دارای ظرفیت ها و امکانات خوبی است که سازمان انتقال خون ایران می تواند از این تجهیزات به روز آزمایشگاهی و امکانات پژوهشی بهره گیرد و دانشگاه نیز با استفاده از امکانات این سازمان در جهت ارتقای هدفمند فعالیت های خود گام بردارد.

در ادامه رییس دانشکده علوم پزشکی و معاون توسعه منابع و سرمایه انسانی نیز به بیان توانمندی های دانشگاه و چگونگی همکاری های مشترک دو طرف پرداختند.

گفتنی است استفاده از ظرفیت‌های مشترک طرفین با هدف بهره‌مندی از قابلیت‌های دانشجویان در قالب طرح‌های آموزشی و پژوهشی، علمی، فرهنگی_اجتماعی، ترویج فرهنگ اهدای خون و تقویت روحیه ایثار و ایثارگری در بین دانشجویان از مفاد این تفاهم نامه است.

از جمله اهداف این تفاهم نامه می توان به توسعه و ترویج فرهنگ حیاتی اهدای خون داوطلبانه و ارتقای سطح دانش و آگاهی در حوزه اهدای خون و فراورده‌های آن، افزایش مشارکت نسل جوان به ویژه دانشجویان در امر اهدای خون داوطلبانه و فرآورده‌های خونی، همکاری در طراحی و اجرای فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی و فرهنگ سازی اهدای خون و مساعدت در بسترسازی، تسهیل فرآیند خون‌گیری با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات طرفین اشاره کرد.

این تفاهم نامه در ۸ ماده و یک تبصره برای مدت سه سال به امضای طرفین رسید.