به گزارش خبرنگار مهر، لایحه پیشنهادی شهرداری تبریز مبنی بر احداث بزرگترین ورزشگاه کشور در تبریز با اعتباری بالغ بر ۲۷۵ میلیارد تومان در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی پارلمان شهری به تصویب رسید.

در این جلسه که به منظور بررسی ردیف‌های برنامه و بودجه‌ای سال آینده و همچنین اجرای پروژه‌های کلان عمرانی برگزار شد، جزئیات لایحه شهرداری تبریز برای ساخت بزرگترین ورزشگاه با ظرفیت ۱۵ هزار نفری نیز مورد بررسی قرار گرفت.

یعقوب هوشیار در جریان بررسی این لایحه بر اهمیت اجرای این پروژه تاکید کرده و افزود: مطابق با هماهنگی‌های لازم با وزیر محترم ورزش و جوانان و بر اساس برنامه‌ریزی‌های اولیه این ورزشگاه در محل مجموعه یادگار امام (ره) تبریز احداث می‌شود.

شهردار تبریز با بیان اینکه احتمال تغییر محل احداث این ورزشگاه وجود دارد، عنوان کرد: پیش‌بینی‌های لازم برای تغییر احتمالی محل احداث و انتقال آن به غرب تبریز انجام شده است.

وی از آمادگی شهرداری تبریز برای تکمیل طرح مطالعاتی این پروژه طی ۴۵ روز آینده خبر داد و توضیح داد: قرار است این پروژه در مساحتی بالغ بر هفت هکتار عملیاتی شود.

هوشیار یادآور شد: در راستای برنامه‌های راهبردی و عملیاتی خود طی سال‌جاری احداث ۲۵ سالن ورزشی در نقاط مختلف شهر محقق شد و قرار است بزرگترین مجموعه ورزشی کشور با ظرفیت ۱۵ هزار نفری را در تبریز احداث کنیم.

شهردار تبریز تاکید کرد: این پروژه در برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است و با حمایت‌های مدیریت شهری عملیات عمرانی آن سال آینده آغاز می‌شود.