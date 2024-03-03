به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در حاشیه اولین جشنواره مهندسی در حوزه ساختوساز مسکن، پادگانها و سازههای مختلف که امروز (یکشنبه) در معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل نزاجا برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در نیروی زمینی ارتش توانستیم فرامین فرمانده معظم کل قوا در زمینه معیشت و بهویژه خانهدار کردن کارکنان این نیرو را تحقق ببخشیم.
امیر سرتیپ حیدری افزود: با افتخار میگویم که ما در زمینه خانه شخصی و یا ملکی برای همرزمان خود در نیروی زمینی به گونهای برنامهریزیشده عمل کردیم که امر فرمانده معظم کل قوا انجام شود.
فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: در همین راستا تلاش میکنیم که تا پایان سال ۱۴۰۳ هیچکدام از همرزمان ما بدون داشتنِ خانه شخصی از نیروی زمینی بازنشسته نشوند؛ همچنین طبق برنامهریزی انجامشده قرار است که برای آنها خانه شخصی و یا ملکی ساخته شود که بخشی از هزینه ساختوساز با مشارکت خود آنها خواهد بود.
وی گفت: با توجه به اینکه طرحهای مسکن ملی از سوی دولت در حال اجراست، ما از این ظرفیت هم استفاده و با دولت در این زمینه همکاری میکنیم؛ بر همین اساس در خیلی از مناطق، زمینهایی را در اختیار دولت قرار دادیم که دولت برای ساخت خانه کارکنان ارتش کمک میکند و در جاهای دیگر هم از توانمندی خود نیروی زمینی ارتش برای ساخت خانه در اراضی این نیرو استفاده خواهیم کرد.
امیر حیدری اضافه کرد: البته برای این کار از رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین سلسله مراتب فرماندهی اجازه گرفته شده است که بتوانیم از امکانات ارتش و نیروی زمینی برای خانهدار کردن کارکنان این نیرو بهره ببریم.
فرمانده نزاجا عنوان کرد: این نوید را به همرزمانم میدهم که برای خانهدار شدن همه آنها و حتی نسلهای آیندهای که وارد نیروی زمینی و ارتش میشوند، برنامهریزی شده است؛ بنابراین با خاطر جمع به مأموریت اصلی خود که تأمین امنیت پایدار برای نظام مقدس جمهوری اسلامی است، بپردازند.
وی افزود: همچنین در زمینه خانههای سازمانی هم برنامهریزیهایی که صورت گرفته است و عمده خانههای سازمانی، ساخته و تحویل داده شده است؛ همچنین تا مهرماه سال آینده باقیمانده خانههایی را که باید ساخته شود، خواهیم ساخت و تحویل همرزمان خود در نیروی زمینی خواهیم داد.
امیر حیدری درباره اقدامات نیروی زمینی ارتش در زمینه تکمیل طرحها و پروژههای مسکن نزاجا گفت: هیچ وقفهای در اجرای طرحهایی که با عنوان «مسکن ملی» و «کوثر» در نزاجا شروع کردهایم، وجود ندارد و در انجام امور از زمان مشخصشده نیز جلوتر هستیم.
نظر شما