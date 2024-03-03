چالش اصلی حوزه منابع طبیعی کمبود نیروی انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله مرادی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته منابع طبیعی در سالن جلسات این اداره کل در شیراز برگزار شد عنوان کرد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، استان فارس موفق شد ۱۶ نهالستان دولتی و ۳۰ نهالستان خصوصی در شهرستان‌های مختلف استان راه‌اندازی کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس با بیان اینکه در مجموع ۶ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۱۶۱۹ اصله نهال در نهالستان‌های دولتی تولید شده است، افزود: ۳ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۷۰۴ اصله نهال نیز در نهالستان‌های خصوصی استان تولید شده و جمعاً در سال جاری تاکنون ۹ میلیون و ۷۰۵ هزار و ۳۲۳ اصله نهال تولید کرده‌ایم.

بیش از ۶۶۴ هزار هکتار نهال‌کاری و بذرکاری استان فارس

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس با اشاره به اینکه روند عملیات نهال‌کاری نیز در سال جاری آغاز شده و همچنان ادامه دارد، گفت: تعداد ۷۴۹ هزار و ۴۶۵ اصله نهال در سطح ۲ هزار و ۳۸۴ هکتار غَرس شده که این بدان معنا است که در هر هکتار ۳۵۰ نهال کاشته شده است.

وی جمع نهال‌کاری و بذرکاری استان فارس را ۶۶۴ هزار و ۸۵ هکتار عنوان کرد و افزود: ۹ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۳۶۵ مورد نهال و بذرکاری در ۸ هزار و ۸۶۹ هکتار اراضی استان صورت گرفته است.

وی افزود: در ۸ اسفند ماه سال جاری نیز ۱۶۸ هزار اصله نهال توسط این اداره کل با همکاری بسیج سازندگی استان فارس کاشته شد و ۱۰ هزار اصله نهال جهت کاشت نیز در روز رأی‌گیری به صورت رایگان به رأی اولی‌ها تحویل داده شد.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس در ادامه با بیان اینکه شعار هفته منابع طبیعی امسال «منابع طبیعی، با مشارکت مردم برای مردم» انتخاب شده است، به برنامه‌های هفته منابع طبیعی اشاره و اظهار کرد: ۱۷ اسفند ماه امسال نیز قرار است با همکاری بسیج سازندگی سپاه فجر فارس، ۱۵ هزار نهال به یاد ۱۵ هزار شهید استان فارس کاشته شود.

توزیع نهال رایگان، غرس نهال در پادگان امام علی (ع)، برگزاری کارگاه آموزشی تحکیم خانواده برای کارکنان این اداره، افتتاح پروژه‌های آبخیزداری در سطح ۶ شهرستان فارس، تجلیل از خانواده‌های کارکنان منابع طبیعی، پیاده‌روی کوهستان، مراسم درختکاری در دانشکده کشاورزی شیراز، برگزاری مراسم مشترک با بنیاد شهید جهت تجلیل از خانواده شهدایی که مشغول به کار در منابع طبیعی استان فارس هستند، به صدا در آمدن زنگ سبز در مدارس و… از جمله برنامه‌های هفته منابع طبیعی است که مرادی به آن اشاره کرد.

انجام حدود ۲۰ طرح مطالعات آبخیزداری از ابتدای سال تاکنون

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس، آبخیزداری را یکی از زیر بخش‌های مهم منابع طبیعی دانست و عنوان کرد: به همین منظور سالانه یک سری طرح و پروژه‌های آبخیزداری جهت پژوهش، مطالعه، تصویب و اجرا در نظر گرفته می‌شود که از جمله آن اجرای حدود ۲۰ طرح مطالعات آبخیزداری در سال جاری است.

مرادی در ادامه به حدود ۱۹۰ مورد آتش سوزی در جنگل و مراتع استان فارس از تابستان امسال تاکنون اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون و سطح اراضی ملی، در استان فارس باید حدود ۱۲۰۰ نیروی حفاظتی برای مراقبت از مراتع و جنگل‌ها وجود داشته باشد؛ اما این استان تنها با دارا بودن ۴۷۰ نفر نیروی انسانی، کار را پیش می‌برد که این یکی از چالش‌های حوزه منابع طبیعی است.

مدیرکل منابع طبیعی استان فارس، قاچاق چوب توسط قاچاقچیان، راه‌اندازی کوره‌های زغال غیرمجاز و خانگی، قطع درختان جنگلی و … را از دیگر چالش‌ها و مشکلات عرصه منابع طبیعی استان فارس دانست و افزود: در سال جاری تاکنون ۲۶۳ دستگاه نقلیه قاچاق چوب توقیف، ۴۷۸ فقره پرونده جهت اجرای حکم صادر و ۷۰ کوره زغال در منطقه ماله‌گاله با مساحت ۵۲ هزار هکتار نیز قلع و قمع شده است.

این مقام مسؤول در ادامه به درخواست مجوز برای کوره زغال توسط برخی اشخاص از سازمان صنعت و معدن نیز اشاره کرد و گفت: متأسفانه گاهی طبق قانون برخی از مجوزها بدون نظر به موافقت منابع طبیعی قابل صدور است که البته ما در اینگونه موارد نیز به شدت مخالفت کرده و اجازه صدور پروانه‌ای که به ضرر عرصه‌های منابع طبیعی باشد را نداده‌ایم.

مرادی در ادامه در خصوص وضعیت مراتع ادامه داد: نیازمند ساماندهی کوچ و تعیین تکلیف مناطق ییلاق و قشلاق بودیم و به همین منظور از ماه گذشته کارگروه کنترل کوچ در استان فارس برای اولین بار تشکیل شد.