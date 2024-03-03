به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی جهانپور، در نشست شورای عالی نظام پرستاری که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، اظهار داشت: مقام معظم رهبری تأکید داشتند که با توجه به سختی و دشواری کار پرستاران همه مسئولین موظف هستند که توجه بسیار ویژه به جامعه پرستاری نشان بدهند و در بحث تقویت جامعه پرستاری نیز بارها مقام معظم رهبری تاکید کردند که کمبود نیروی پرستاری و امنیت شغل پرستاری و رفاه و معیشت پرستاری در دستور کار مسئولین باشد.

وی افزود: در دو سال گذشته ۱۶ هزار تخت به سرانه تخت‌های بیمارستانی کشور اضافه شده اما متأسفانه در بحث استخدام نیروهای جدید در بدنه نظام سلامت رشد آنچنانی نداشته‌ایم همچنین در پذیرش نیروی کادر پرستاری در کشور هم رشد چشمگیری وجود نداشته است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: ما ۱۵ هزار پرستار برای استخدام سالانه نیاز داریم؛ هم اکنون پذیرش دانشجوی پرستاری ۱۰۵۰۰ در مقطع کارشناسی است که تقاضا داریم پذیرش دانشجو در دانشکده پرستاری بیش از گذشته رشد داشته باشد.

وی گفت: امروز سازمان نظام پرستاری دوره ششم متشکل از ۱۵۹ هیئت مدیره در سراسر کشور به همراهی سازمان مرکزی و اعضای شورای عالی در حال خدمت به مردم است و بیش از ۲۷۰ هزار نفر از پرستاران عضو سازمان نظام پرستاری و دارای شماره نظام پرستاری هستند.

جهان‌پور خطاب به وزیر بهداشت افزود: گفتمان و رویکرد دوره ششم، تعامل و همیاری است و اعتقاد داریم اگر با وزارت بهداشت این همکاری ادامه یابد؛ ارتقای سلامت مردم به کیفیت ارائه خدمات پرستاری رخ خواهد داد. امیدواریم شما در بحث مطالبات جامعه پرستاری به ویژه در موضوع تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که چالش‌های بسیار زیادی در کشور ایجاد کرده دستوراتی بفرمائید تا شاهد نارضایتی همکاران نباشیم.

وی با بیان اینکه موضوع بعدی این است که حذف کارانه با اجرای ناصحیح تعرفه خدمات پرستاری همراه شد که این همراهی منجر به نارضایتی گسترده و مشکلات معیشتی پرستاران شد، گفت: خصوصاً در مناطق کم برخوردار این مشکل بیشتر بود زیرا بسیاری از بیمارستان‌های ۳۲ تخت خوابه که افتتاح شده‌اند زیان ده هستند و همین امر باعث کاهش ضریب اشغال تخت شده که این موضوع باعث کاهش درآمد پرستاران از محل کارانه می‌شود؛ پیشنهاد ما این است که در مناطق کم برخوردار برای جبران خدمات پرستاران تعرفه به صورت ۲K و ۳K محاسبه شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: موضوع دیگر بخشنامه رفاهیات است که در دولت سیزدهم مصوب شده اما این بخشنامه اجرا نشده که موجب نارضایتی جامعه پرستاری شده است خواهشی که داریم این است که این موضوع در احکام رفاهی کارکنان زحمتکش پرستاری نظام سلامت لحاظ شود.

وی با اشاره به مبلغ پایین اضافه کار پرستاران اظهار کرد: اضافه کار در بیمارستان‌های دولتی ۲۰ هزار تومان و در نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان است و خواهش ما این است که بحث اضافه کار که افزایش آن در معاونت توسعه وزارت بهداشت مطرح شده است، مورد پیگیری قرار بگیرد.

جهان پور تصریح کرد: موضوع بعدی بحث فوق العاده خاص است؛ برقراری فوق العاده خاص کادر سلامت نتیجه زحمات شما بوده است اما درخواست داریم که از محل درآمدهای اختصاصی و منابع داخلی وزارت بهداشت به پاس زحمات ارزشمند همه همکاران در نظام سلامت به ویژه همکارانی که در دوران کرونا جانفشانی کردند فوق العاده خاص برقرار شود.

وی خاطرنشان کرد: امروز پرستارانی که در ایام کرونا جانفشانی کردند و نیروهای طرحی بودند با بی‌مهری کامل از دانشگاه‌های کشور به دلیل اتمام دوران طرح بعد از ۶۶ ماه اخراج شدند و پیشنهاد ما این است که سقف ۶۶ ماه در کل کشور با اولویت مناطق محروم برداشته شود، خصوصاً تعداد افرادی که در دوران کرونا فعال بودند مشخص شود و بتوانند در قالب نیروی طرحی ادامه کار بدهند. همچنین خواهش داریم که در قالب یک تبصره به مجلس شورای اسلامی ارائه شود که طرح ساماندهی کارکنان دولت برای نیروهایی که در ایام کرونا جانفشانی کردند، لحاظ شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه بر اساس آماری که سازمان نظام پرستاری دارد سالانه بیش از ۲۷۰۰ نفر پرستار مهاجرت می‌کنند که زنگ خطری جدی برای نظام سلامت است، گفت: جامعه پرستاری ارزشمندترین نیروهای حوزه سلامت هستند و در همین راستا بسته ماندگاری پرستاران در حال تدوین است.

وی با بیان اینکه موضوع دیگر حذف مالیات پلکانی به ویژه در مناطق محروم است، افزود: در شرایطی که بسیاری از اقدامات فرهنگی که امروزه در کشور انجام می‌شود معاف از مالیات است، چرا باید جامعه پزشکی و پرستاری و پیراپزشکی که شبانه روزی در حال ارائه خدمت به مردم هستند، معاف از مالیات نباشند.

درخواست تفویض اختیارات صدور پروانه صلاحیت حرفه‌ای به سازمان نظام پرستاری، کمک به بازسازی ساختمان ایرانشهر و اختصاص اعتباراتی برای بازسازی و واگذار کردن میزان تربیت کمک پرستار به هیئت مدیره‌های نظام پرستاری در سراسر کشور بر اساس مصوبه شورای هماهنگی پرستاری هر دانشگاه و پیگیری پرداخت هدیه روز پرستار سال گذشته، از دیگر درخواست‌های رئیس سازمان نظام پرستاری از وزیر بهداشت بود.