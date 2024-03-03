دریافت 4 MB کد مطلب 6045181 https://mehrnews.com/x34pN4 ۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۰۰ کد مطلب 6045181 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۰۰ اتفاق عجیبی که حین مصاحبه وزیر نفت، اوجی را شوکه کرد! خودروی وزیر نفت حین مصاحبه با خبرنگاری در الجزایر دچار حادثه شد که باعث شوکه شدن اوجی و همراهانش شد. کپی شد مطالب مرتبط بیانیه پایانی هفتمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز ناترازی، مساله اصلی بخش انرژی در کشور اوجی: آماده صادرات خدمات فنیومهندسی به آنگولا هستیم بررسی توسعه یکپارچه میدانهای مشترک بین ایران و عراق برچسبها وزیر نفت جواد اوجی وزارت نفت ایران الجزایر
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