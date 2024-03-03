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کد مطلب 6045181
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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۰۰

اتفاق عجیبی که حین مصاحبه وزیر نفت، اوجی را شوکه کرد!

اتفاق عجیبی که حین مصاحبه وزیر نفت، اوجی را شوکه کرد!

خودروی وزیر نفت حین مصاحبه با خبرنگاری در الجزایر دچار حادثه شد که باعث شوکه شدن اوجی و همراهانش شد.

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