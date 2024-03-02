به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، جواد اوجی و حیان عبدالغنی عبدالزهرا در حاشیه نشست فوق‌العاده وزارتی ویژه برگزاری هفتمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) در الجزایر درباره روابط نفتی دو کشور گفت‌وگو و تبادل‌نظر کردند.

در این دیدار همچنین موضوع تجارت گاز، شیوه‌های پرداخت آن، تجارت فرآورده‌های نفتی و تکمیل زیرساخت‌های دو کشور برای توسعه تجارت فرآورده بررسی شد.

توسعه یکپارچه میدان‌های مشترک نیز از محورهای مذاکرات دوجانبه وزیران نفت دو کشور بود و در پایان مقرر شد یک یا دو میدان مشترک که حجم ذخیره کمتری دارند، برای آغاز انتخاب شوند و به‌تدریج توسعه یکپارچه میدان‌های بزرگ‌تر و مشترک اصلی دو کشور در دستور کار قرار گیرد.

اوجی و عبدالغنی در این دیدار همچنین درباره همکاری‌ها در زمینه جمع‌آوری گازهای مشعل، انجام خدمات حفاری در بخش نفت و ایجاد برخی زیرساخت‌ها نظیر خطوط لوله ازسوی شرکت‌های توانمند ایرانی در عراق گفت‌وگو کردند و در این زمینه توافق‌هایی حاصل شد.