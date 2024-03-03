به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غفارپور عصر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: جشن نیکو کاری از ۱۴ اسفند همزمان با سالروز تأسیس نهاد انقلابی کمیته امداد امام خمینی (ره) به فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و با استقرار پایگاه‌های جمع آوری کمک‌های مردمی در مدارس، میادین شهرها، مصلی نماز جمعه و مراکز نیکوکاری به صورت رسمی بزرگترین رویداد ملی-معنوی حمایت از نیازمندان در آستانه سال جدید در شهرستان آغاز می‌گردد.

غفار پور اظهار داشت: مردم سخاتمند دارالخیران شهرستان شبستر از ابتدای سال جاری حمایت بی نظیری از مددجویان و خادمان خود در کمیته امداد داشتند و امیدواریم با تداوم این حس نوعدوستانه در آستانه سال نو و ماه رمضان بتوانیم از نیازمندان حمایت شایسته ای را انجام بدهیم.

رئیس کمیته امداد امام خمینی شبستر خاطرنشان کرد: امدادگران کمیته امداد به مدد الهی و همراهی مردم شریف شهرستان تا لحظه تحویل سال با تمامی توان خود در خدمت مددجویان بوده و را برای رفع حوائج نیازمندان تلاش خواهند کرد.