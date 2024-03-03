قدردانی مخبر از مشارکت مردم ولایت مدار و آگاه در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیأت وزیران عصر امروز (یکشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

محمد مخبر در این جلسه با قدردانی از مردم عزیز، ولایت مدار و آگاه کشور برای حضور در انتخابات گفت: علی رغم برنامه ریزی ها و تخریب‌هایی که از ماه‌های گذشته و با هزینه‌های سنگین در خارج از کشور برنامه ریزی شد تا کسی در انتخابات شرکت نکند، اما مردم کشور مانند همیشه پای نظام ایستادند و به فرمایشات مقام معظم رهبری عمل کردند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با قدردانی از دست اندرکاران برگزاری انتخابات از جمله صدا و سیما، رسانه‌ها و دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی اظهار داشت: برگزاری انتخابات از لحاظ پوشش رسانه‌ای، نکات فنی و نحوه اجرا به نحوی مطلوب و شایسته انجام شد که جا دارد از تمام برگزار کنندگان آن قدردانی شود.

مخبر با بیان اینکه رأی مردم در این انتخابات آگاهانه و دارای پیام بود افزود: خوشبختانه تمامی قوای سه گانه برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات کمک کردند و دولت نیز در چارچوب فرمایشات رهبری مبنی بر سلامت، مشارکت، رقابت و امنیت به وظایف خود در این انتخابات عمل کرد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به سفر رئیس جمهور کشورمان به الجزایر تصریح کرد: این سفر در امتداد راهبرد دیپلماسی دولت آیت الله رئیسی انجام شد و باید تلاش کرد از اینگونه فرصت‌ها نهایت استفاده و بهره برداری را انجام دهیم.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت تسریع در عملیات امدادرسانی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان گفت: وزیر کشور با دستور رئیس جمهوری برای مدیریت شرایط در استان هستند و تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند بر اساس درخواست آقای وحیدی همه امکانات مورد نیاز را برای حل مشکلات مردم تدارک کنند.

مخبر با یادآوری اینکه تعطیلات و سفرهای نوروزی با ماه مبارک رمضان مقارن شده، خاطرنشان کرد: این تعطیلات فرصت خوبی برای نشان دادن ظرفیت‌های کشور است و همه دستگاه‌های اجرایی باید به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کمک کنند تا این سفرها بدون مشکل و بهترین نحو برای مردم انجام شود.

مخبر همچنین از شیلات به عنوان یکی از مزیت‌های کشور یاد کرد و افزود: متأسفانه در این حوزه آنطور که باید کار نشده و با وجود حجم وسیعی از دریا و سواحل در کشور، لازم است توجه بیشتری به شیلات و آبزی پروری معطوف شود.

معاون اول رئیس جمهور پرتاب ماهواره پارس "۱" را از افتخارات این دولت برشمرد و با اشاره به اقدامات انجام شده و برنامه ریزی های صورت گرفته اظهار امیدواری کرد شاهد دستاوردهای بزرگ‌تر در این زمینه باشیم.

مخبر همچنین ضمن تسلیت رحلت آیت الله امامی کاشانی گفت ایشان از یاران امام (ره) و مقام معظم رهبری بودند و با وجود اینکه مسئولیت‌های مختلف داشتند، همواره زی مردمی خود را حفظ کردند.

در این جلسه وزیر جهاد کشاورزی نیز گزارشی از عملکرد شیلات و پرورش ماهی در قفس ارائه کرد و از افزایش حجم محصولات تولیدی شیلات و همچنین کاهش واردات انواع نهاده‌ها خبر داد.

رئیس سازمان صدا و سیما نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات رسانه ملی برای برگزاری انتخابات ارائه کرد و ضمن اشاره به فعالیت ۲۰۰ کانال تلویزیونی ۲۴ ساعته طی یک هفته گفت: لازم است از رئیس جمهور به دلیل قانونمداری در طول دوره برگزاری انتخابات قدردانی کنیم چرا که ایشان محدودیت‌های مرتبط با پخش تصاویر کاندیداها را در مورد خودشان پذیرفتند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم گزارشی از پرتاب موفقیت آمیز ماهواره پارس ۱ ارائه کرد و از دریافت سیگنال‌های مطلوب از این ماهواره خبر داد.

در این نشست معاون اجرایی رئیس جمهور هم گزارشی از بازدید خود از کارخانه ایران خودرو دیزل ارائه کرد و گفت: ظرفیت‌های خوبی در این کارخانه برای تولید اتوبوس‌های برقی وجود دارد که باید مورد حمایت قرار گیرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز گزارشی از برگزاری جلسات هماهنگی سفرهای نوروزی با عضویت ۲۷ دستگاه اجرایی ارائه کرد و گفت: برنامه ریزی و هماهنگی‌های لازم برای تعطیلات نوروز و سفرهای ایام عید انجام شده است.