به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی شاهینی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دوره آموزشی «معراج» در گلستان برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه دوره آموزشی معراج به منظور آموزش تخصصی اقامه نماز اجرایی شد، افزود: این دوره ویژه ائمه جماعات روحانیون، مبلغان و مبلغات است که به همت اداره کل تبلیغات اسلامی، ستاد اقامه نماز و با همکاری مرکز خدمات حوزه علمیه آموزش و پرورش استان تشکیل شد.

دبیر ستاد اقامه نماز اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان از حضور ۲۵۰ نفر از مبلغان و مبلغات در مراسم معراج خبر داد و گفت: این مراسم با هدف توانمندسازی روحانیون در مدارس، شیوه‌های نوین تبلیغ و جذب نوجوانان و جوانان در مساجد برگزار شد.

وی گفت: این کارگاه آموزشی با گذراندن ۱۶ ساعت آموزش در فضای حقیقی و مجازی با حضور اساتید برتر ستاد اقامه نماز کشور در اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان برگزار شد

شاهینی اظهار کرد: شرکت کنندگان در این دوره آموزشی، گواهی معتبر از سامانه مبشران دریافت خواهند کرد.