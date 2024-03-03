به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزا کریمی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری عامل زنده گیری ۲ کبک وحشی در منطقه شکار ممنوع «کوه سفید» خبر داد.

میرزا کریمی در تشریح جزئیات این دستگیری گفت: محیط بانان یگان حفاظت این اداره (ضابطین دادگستری) در حین گشت و کنترل منطقه شکار ممنوع «کوه سفید» جنوب ساران یک نفر متخلف که با پخش صدای کبک و با استفاده از تله اقدام به زنده گیری دو کبک وحشی کرده بود را دستگیر و به پاسگاه محیط بانی هدایت کردند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست دماوند افزود: در این راستا پرونده‌ای تشکیل و متهم به مراجع محترم قضائی معرفی شد.