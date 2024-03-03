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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۵۱

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست دماوند خبر داد؛

دستگیری عامل زنده گیری ۲ کبک وحشی در منطقه شکار ممنوع «کوه سفید»

دستگیری عامل زنده گیری ۲ کبک وحشی در منطقه شکار ممنوع «کوه سفید»

دماوند- فرمانده یگان حفاظت محیط زیست دماوند از دستگیری عامل زنده گیری دو کبک وحشی در منطقه شکار ممنوع «کوه سفید» در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزا کریمی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری عامل زنده گیری ۲ کبک وحشی در منطقه شکار ممنوع «کوه سفید» خبر داد.

میرزا کریمی در تشریح جزئیات این دستگیری گفت: محیط بانان یگان حفاظت این اداره (ضابطین دادگستری) در حین گشت و کنترل منطقه شکار ممنوع «کوه سفید» جنوب ساران یک نفر متخلف که با پخش صدای کبک و با استفاده از تله اقدام به زنده گیری دو کبک وحشی کرده بود را دستگیر و به پاسگاه محیط بانی هدایت کردند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست دماوند افزود: در این راستا پرونده‌ای تشکیل و متهم به مراجع محترم قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6045250

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