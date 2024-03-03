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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۵۶

ناظر گمرکات مازندران:

۱۴۶ قلم کالا وارد مازندران شده است

۱۴۶ قلم کالا وارد مازندران شده است

نوشهر- ناظر گمرکات مازندران از واردات چهار میلیون تن انواع کالا از طریق گمرکات به استان خبر داد و گفت: ۱۴۶ قلم کالا به استان وارد شده است.

امیر جمشیدی در گفت وگو با خبرنگار مهر، درآمد گمرکات مازندران از تجارت خارجی را با رشد ۲۷ درصدی بالغ بر ۱۶ هزار و۶۶۴ میلیارد ریال اعلام کرد و با اشاره به واردات ۴ میلیونی انواع کالا از گمرکات نوشهر، امیرآباد و فریدونکنار گفت: طی ۱۱ ماه سال جاری واردات کالا به گمرکات مازندران به ارزش ۲ میلیارد و ۳۸ میلیون دلار بوده که از افزایش ۸۲ درصدی در وزن و ۴۶ درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.

وی کالاهای وارده شده به کشور از طریق گمرکات مازندران را ۱۴۶ قلم عنوان و بیان کرد: پنج کالای عمده وارداتی در این مدت شامل ذرت دامی با ۸۴۷ میلیون دلار، چربی‌ها و روغن‌های حیوانی با ۵۸۷ میلیون دلار، جو دامی با ۳۵۵ میلیون دلار، کک نفتی با ۶۲ میلیون دلار و محصولات شیمیایی با ۳۷ میلیون دلار بوده است.

جمشیدی همچنین ۵ کشور نخست طرف مبادله با گمرکات مازندران را به ترتیب ارزش امارات متحده عربی با ۷۴۲ میلیون دلار، ترکیه با ۵۳۴ میلیون دلار، روسیه با ۳۴۹ میلیون دلار، انگلستان با ۱۱۲ میلیون دلار و عمان با ۸۳ میلیون دلار ذکر کرد.

کد مطلب 6045274

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