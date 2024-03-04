به گزارش خبرنگار مهر، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در حاشیه آیین اختتامیه نهمین دوره رزم مقدماتی مشترک جامعه‌پذیری دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتش که امروز (دوشنبه) در مرکز آموزش درجه‌داری جوادالائمه (ع) نزاجا برگزار شد، اظهار داشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران ولایتمدار است و کارکنان ما در این مرکز با یکدیگر هم‌افزایی دارند.

امیر حیدری افزود: روحیه ولایتمداری ارتش موجب شده که طی سال‌های اخیر، این نیرو به سمت الگو شدن برای جامعه پیش برود و امروز دانش‌آموختگان مرکز آموزش درجه‌داری جوادالائمه (ع) نیروی زمینی ارتش نشان دادند که بالاترین آمادگی را برای ارتش به ارمغان می‌آورند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش اضافه کرد: این دوره رزم مقدماتی مشترک است که هر چهار نیرو در یک مرکز با یک وحدت رویه آموزش دیده‌اند و این افراد بعد از گذراندن دور مقدماتی، آموزش‌های تخصصی را فرا می‌گیرند.