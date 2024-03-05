اسپیس ایکس در ۲۴ ساعت ۳ ماموریت فضایی انجام داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، شرکت اسپیس ایکس در کمتر از ۲۴ ساعت ۳ ماموریت فضایی انجام داد. این شرکت نخست کپسول حامل فضانوردان ماموریت کرو۸ را به ایستگاه فضایی بین المللی به فضا فرستاد. به طور دقیق تر یک موشک فالکون ۹ اسپیس ایکس همراه ۴ فضانورد ماموریت «کرو۸» ( Crew-۸) در ساعت ۳:۵۳ دقیقه به وقت گرینویچ دیروز از پد ۳۹A مرکز فضایی کندی در کیپ کاناورال به فضا پرتاب شد. پس از آن و در ساعت ۲۲:۰۵ دقیقه به وقت گرینویچ یک محموله بزرگ از ماهواره ها را برای مشتریان خصوصی به مدار زمین برد. ماموریت Transporter-۱۰ از مقر فضایی وندربرگ در کالیفرنیا آغاز شد.

Transporter-۱۰ماموریتی است که طی آن چند محموله کوچکتر را برای شرکت های دیگر به فضا برده می شود.

در این عملیات ۵۳ محموله از جمله فضاپیمای Jackal متعلق به True Anomaly، طیفی از ماهواره های کیوب ست و نانوست و همچنین ماهواره Aires که به نوبه خود چند بار را حمل می کند، به فضا فرستاده شدند. حدود ۷ دقیقه و ۴۰ ثانیه پس از پرتاب، بوستر اول اسپیس ایکس روی زمین فرود آمد. ۵۳ ماهواره ۲ ساعت پس از پرتاب از بوستر دوم موشک اسپیس ایکس جدا شدند.

این بیستمین پرتاب موشک فالکون ۹ اسپیس ایکس در ۲۰۲۴ میلادی است. این شرکت قصد دارد ۱۴۴ پرتاب در سال جاری میلادی انجام دهد.

اما فعالیت اسپیس ایکس به همین جا ختم نشد و اسپیس ایکس ۲۳ ماهواره استارلینک را در ساعت ۲۳:۵۶ دقیقه به وقت گرینویچ به مدار زمین برد. این پرتاب از مقر فضایی کیپ کاناورال در ایالت فلوریدا انجام شد. حدود ۸ دقیقه پس از پرتاب، بوستر اول موشک به زمین بازگشت و روی پهپاد کشتی اسپیس ایکس فرود آمد این کشتی در آب های اقیانوس آتلانتیک قرار داشت.

این ماموریت نیز سر وقت انجام شد و اسپیس ایکس در کل ۳ موشک فالکون ۹ را در بازه زمانی کمتر از ۲۴ ساعت به مدار زمین فرستاد.