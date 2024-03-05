به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، رییس جمهور فرانسه اعلام کرد این کشور از ایده استفاده از دارایی های خارجی مسدود شده روسیه به نفع اوکراین حمایت نمی کند.

«امانوئل ماکرون» رییس جمهور فرانسه روز سه شنبه اعلام کرد که توقیف دارایی های مسدود شده روسیه در اتحادیه اروپا و استفاده از آن برای تامین مالی اوکراین خلاف قوانین بین المللی است.

رییس جمهور فرانسه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای خود از جمهوری چک در پاسخ به این سوال که آیا فرانسه از ایده استفاده از دارایی های مسدود شده روسیه، برای تامین مالی اوکراین حمایت می کند، گفت: ما از اقداماتی که با قوانین بین المللی در تضاد است حمایت نمی کنیم.

ماکرون تاکید کرد که چنین اقدامی باعث تضعیف اروپا می شود.

رییس جمهور فرانسه افزود: وقتی از قانون دفاع می کنیم، این مسئله باید در مورد همه چیز صدق کند.

ماکرون در عین حال گفت که فرانسه به طور کامل از پیشنهاد وضع مالیات بر سود دارایی های مسدود شده روسیه، که بین ۳ تا ۵ میلیارد یورو در سال متغیر است، حمایت می کند.