۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۲۹

رزمایش بزرگ فرانسه همزمان با واکنش سراسیمه اروپابه اظهارات ماکرون

ارتش فرانسه همزمان با واکنش منفی سران کشورهای اروپایی به اظهارنظر رییس جمهور این کشور درباره اعزام نیرو به اوکراین، رزمایش نظامی برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، همزمان با واکنش سراسیمه مقامات و سران کشورهای اروپایی به اظهارات امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانسه درباره احتمال اعزام نیرو به اوکراین، پاریس رزمایش نظامی گسترده برگزار کرد.

به نوشته پولیتیکو، رزمایش بزرگ ارتش فرانسه شامل شبیه‌سازی جنگ پرفشار با دشمنی با قدرت آتش یکسان، هم‌اکنون در مرکز آموزشی CENTAC واقع در «مایی لو کامپ» در شرق فرانسه در حال برگزاری است.

الکس دنیس، فرمانده این مرکز آموزشی نظامی گفت: جهان ماهیت حقیقی خود را عریان کرده است؛ بی‌ثبات، خطرناک و جایی که هیچ‌کس در آن دوست نیست. خود را هوشیار و برای واکنش با اخطار آنی مهیا می‌کنیم.

هرچند دنیس و سایر مقامات ارتش فرانسه، از این دشمن احتمالی دقیقاً نام نبردند اما پولیتیکو نوشته است که این رزمایش با هدف آموزش نیروهای فرانسوی به منظور «جنگ با دشمنی شبیه به روسیه» برگزار می‌شود.

این رزمایش بزرگ درحالی برگزار می‌شود که ماکرون اواخر ماه گذشته احتمال اعزام نیرو از اتحادیه اروپا و ناتو را به اوکراین رد نکرد. مساله‌ای که واکنش آنی و تند بسیاری از مقامات اروپایی از جمله اولاف شولتز، صدراعظم آلمان را به همراه داشت.

