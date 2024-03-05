پویش کاشت نهال توسط دانش آموزان بهابادی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رییس اداره منابع طبیعی بهاباد، روز سه‌شنبه در این همایش با تبریک روز درختکاری و هفته منابع طبیعی اظهار کرد: فرهنگ درختکاری را باید در مدارس و خانواده ها نهادینه و دانش آموزان را با کاشت و مواظبت از درختان به صورت علمی آشنا کرد.

زهراابوالقاسمی افزود: در همین راستا مجموعه آموزش و پرورش شهرستان بهاباد با توجه به فرا رسیدن هفته منابع طبیعی و روز درختکاری با همکاری اداره منابع طبیعی و مسؤولان امر، پویش کاشت نهال توسط دانش آموزان شهرستان را آغاز کردند و تا پایان هفته درختکاری اکثر مدارس و دانش آموزان نهال‌های خود را می‌کارند.

رییس اداره منابطع طبیعی بهاباد عنوان کرد: بحث درختکاری و ایجاد فضای سبز یکی از مهمترین راهکارها برای حفاظت خاک در برابر فرسایش است که باعث می شود محیط زندگی انسانها با نشاط باشد.

ابوالقاسمی، حفاظت از منابع طبیعی را نیازمند عزم همگانی دانست و افزود: برای توسعه منابع طبیعی و جلوگیری از نابودی آنها همه باید دست به دست هم بدهیم و به توسعه و فرهنگ‌سازی منابع طبیعی کمک کنیم.

این طرح با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بهاباد اجرا شد.