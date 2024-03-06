تحصیل کرده ها زندگی سالم تر و عمر طولانی تری دارند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، این مطالعه نشان داد که افراد با تحصیلات بیشتر در مقایسه با افراد کم سوادتر دیرتر پیر میشوند و عمر طولانیتری دارند.
طبق این گزارش، سطوح بالاتر تحصیلات به طور قابل توجهی با سرعت پایینتر پیری و کاهش خطر مرگ مرتبط است.
نتایج نشان میدهد که در واقع، هر دو سال تحصیل بیشتر به معنای کاهش ۲ تا ۳ درصدی سرعت پیری است. همچنین با حدود ۱۰ درصد کمتر خطر مرگ زودرس همراه است.
به گفته محققان، این اولین مطالعهای است که موفقیت تحصیلی را با سرعت پیری و زمان مرگ مرتبط میکند.
«دانیل بلسکی»، محقق ارشد و استادیار اپیدمیولوژی در دانشگاه کلمبیا در نیویورک، گفت: «مدتهاست که میدانیم افرادی که سطح تحصیلات بالاتری دارند، عمر طولانیتری نیز دارند.»
برای این مطالعه، محققان بر دادههای حاصل از مطالعه قلب فرامینگهام، که برای اولین بار از سال ۱۹۴۸ آغاز شد و همچنان ادامه دارد تکیه کردند. این مطالعه اکنون سه نسل را در بر میگیرد.
برای اندازهگیری سرعت پیری، محققان دادههای ژنتیکی شرکتکنندگان در مطالعه را با استفاده از آزمایش ساعت ژنتیکی که مانند سرعتسنج برای فرآیند پیری عمل میکند، تجزیه و تحلیل کردند. این آزمایش اساساً اندازه میگیرد که بدن یک فرد با افزایش سن چقدر سریع یا کُند تغییر میکند.
سپس محققان دادههای ژنتیکی پیری را با میزان تحصیلات بیشتر یا کمتر هر فرد در این مطالعه در مقایسه با والدین و خواهر و برادرشان مقایسه کردند.
با مقایسه دادههای تحصیلی و سالمندی با سوابقی که نشان میدهد شرکتکنندگان چقدر عمر کردهاند، محققان توانستند سرعت پایینتر پیری را با افزایش طول عمر در افراد با تحصیلات بیشتر مرتبط کنند.
بلسکی گفت: «یافتههای ما از این فرضیه حمایت میکند که مداخلات برای ارتقای سطح تحصیلات، سرعت پیری بیولوژیکی را کاهش داده و طول عمر را افزایش میدهد.»
وی خاطرنشان کرد: «با این حال، تحقیقات بیشتری برای تأیید این رابطه و توضیح اینکه چرا تحصیلات منجر میشود افراد دیرتر پیر شود، مورد نیاز است.»
بلسکی گفت: «در نهایت، شواهد تجربی برای تأیید یافتههای ما مورد نیاز است.»
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