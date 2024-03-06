به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، این مطالعه شامل آزمایش شناختی روی تقریباً ۱۱۳۰۰۰ نفر در انگلیس بود. نتایج نشان داد که افراد مبتلا به کووید طولانی ۶ امتیاز ضریب هوشی کمتر از افرادی که هرگز به این ویروس آلوده نشده بودند، کسب کردند.

حتی افرادی که پس از یک دوره کووید از علائم ماندگاری رنج نمی‌برند، کمی کمتر از افرادی که هرگز مبتلا نشده‌اند، امتیاز کمتر کسب کردند- در این مورد، ۳ امتیاز IQ.

با این حال، تفاوت در نمرات اندک بود و کارشناسان تاکید کردند که یافته‌ها به این معنا نیست که کووید باعث نقص عمیق در تفکر و حافظه می‌شود.

خوشبختانه، آخرین مطالعه نشان می‌دهد که اگر علائم طولانی کووید در افراد برطرف شود، ممکن است اختلالات فکری مرتبط نیز کاهش یابد.

به گفته محققان، نکته مهم این است که تغییرات استاندارد در امتیاز IQ حدود ۱۵ امتیاز است، بنابراین جابجایی ۳ یا حتی ۶ امتیاز معمولاً قابل توجه تلقی نمی‌شود.

در این مطالعه که توسط محققان امپریال کالج لندن انجام شد، نزدیک به ۱۱۳۰۰۰ نفر در طی پنج ماه آخر سال ۲۰۲۲ یک تست شناختی آنلاین را انجام دادند. حدود ۴۶۰۰۰ نفر از پاسخ دهندگان گفتند که هرگز به کووید مبتلا نشده اند، در حالی که ۴۶۰۰۰ نفر دیگر که آلوده شده بودند گفتند بیماری آنها کمتر از چهار هفته طول کشید.

در همین حال، حدود ۳۲۰۰ نفر علائم پس از کووید را داشتند که ۴ تا ۱۲ هفته پس از آلودگی به طول انجامید و حدود ۳۹۰۰ نفر علائمی داشتند که بیش از ۱۲ هفته طول کشید. از این تعداد، ۲۵۸۰ نفر در زمان انجام آزمایش هنوز علائم کووید طولانی داشتند.

این آزمون شامل هشت کار بود که برای ارزیابی مهارت‌هایی مانند برنامه ریزی جهت یابی، استدلال کلامی، تعریف کلمات و حافظه طراحی شده بود.

«پل الیوت»، محقق ارشد و رئیس اپیدمیولوژی و پزشکی بهداشت عمومی، گفت: «کمترین امتیازها عموماً در افرادی دیده می‌شود که در اوایل پاندمی، قبل از در دسترس بودن واکسن‌ها و درمان‌های ضد ویروسی، مبتلا به این عفونت شدند. در همین حال، افرادی که واکسینه شده بودند تا حدودی عملکرد بهتری نسبت به کسانی داشتند که واکسینه نشده بودند.»