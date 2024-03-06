به گزارش خبرگزاری مهر، سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های هوافضا، پزشکی و درمان، اظهار کرد: مدیریت جهادی و رویکرد دانش‌بنیان در این حوزه‌ها منجر به تعالی کشور شد.

وی به مشکلات ساختاری، مداخله‌ای و مدیریتی در شرکت‌های تابعه اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از تولید و جریان اقتصادی کشور در صندوق‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکل می‌گیرد و ضروری است به ارتقای بهره‌وری در این حوزه‌ها توجه شود.

مرتضوی با تأکید بر اینکه ساختارهای اجرایی در اداره اقتصاد کشور معیوب است، افزود: اقتصاد دولتی باید با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری به بخش خصوصی توانمند و متعهد واگذار شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دستیابی به مؤلفه‌های برتر اقتصادی به جز پرهیز از مداخله دولت محقق نمی‌شود.

مرتضوی دخالت‌های غیرکارشناسی در اقتصاد را از دیگر آسیب‌های این حوزه برشمرد و بیان کرد: نگاه آینده‌نگرانه باید در مدیریت شرکت‌ها وجود داشته باشد و با اتکا به علم پیش بروند.

وی بر لزوم رعایت چارچوب‌ها و کاهش هزینه‌های غیر ضروری در شرکت‌های تابعه تاکید کرد و گفت: ساختارهای فعلی باید با توجه به مؤلفه‌های ارتقای بهره‌وری اصلاح شود.