به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاستجمهوری، پنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختوساز، فناوری و مصالح ساختمانی روسیه موسوم به «روسبیلد» ۲۰۲۴ در حالی در مسکو برگزار شد که در آن شرکتهای دانش بنیان ایرانی جدیدترین دستاوردهای خود را در زمینه ساختمانهای هوشمند و دوستدار محیط زیست ارائه کردند.
۹ شرکت دانش بنیان ایرانی با همکاری وزارت راه، مسکن و شهرسازی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری با عرضه محصولات فناورانه خود در «روسبیلد» ۲۰۲۴ توانستند توجه بسیاری از شرکتهای روسی را برای همکاری به خودشان جلب کنند و دو تفاهمنامه همکاری به ارزش پنج میلیون و ۸۰۰ هزار دلار برای تأمین فناوری نوین ساختمانی با شرکتهای روس امضا کنند؛ یکی از این تفاهمنامهها در حوزه مشارکت در فناوری نوین سازههای گلخانهای و تفاهمنامه دیگر در زمینه تبادل تکنولوژی و واقعیت افزوده در حوزه ساخت و ساز است.
نمایشگاه بینالمللی روسبیلد (RosBuild) بخشی از رویدادهای هفته ساخت و ساز روسیه است که با هدف تأمین مصالح ساختمانی باکیفیت و بهرهگیری از آخرین فناوریها در عرصه ساخت و ساز طرحریزی شده و فرصت مناسبی برای ورود تأمینکنندگان مصالح و فناوری ساخت و ساز به بازار روسیه محسوب میشود تا علاوه بر اطلاع از آخرین فناوریهای روز دنیا، شرکا و مشتریان جدید پیدا کنند و جهش بزرگی در زمینه روابط بینالملل خود داشته باشند.
فناوری نوین در صنعت ساخت و ساز، با ورود روزافزون تکنولوژی به این عرصه، بهبود و اتوماسیون فرایندها را رقم زده است. استفاده از روشهای ساخت پیشرفته مانند ساخت خودکار، چاپ سه بعدی و هوش مصنوعی، کیفیت، سرعت و کارایی ساخت و ساز را به طور چشمگیری ارتقا داده است. به کمک این فناوریها، امکان مدیریت بهتر منابع، کاهش هدررفتها، بهبود ایمنی کارگران و کاهش هزینهها به لحاظ مواد و زمان، فراهم شده است.
به دلیل قیمت بالای انرژی و گسترش ساختمانهای دوستدار محیط زیست بحث کاهش مصرف انرژی در کشور روسیه از اهمیت بالایی برخوردار است و تقاضای زیادی برای ساخت و ساز فناورانه وجود دارد. به همین دلیل، نمایشگاه «روسبیلد» فرصت مناسبی برای شرکتهای نوآور ایرانی است تا سهم خود را از بازار این کشور افزایش دهند.
لولهکشی و مبلمان حمام، کاشی و سرامیک، مصالح ساختمانی، در و پنجره، رنگ و پوشش تزئینی، کفپوش، کاغذ دیواری، سازههای شیشهای، پرده، ماشینآلات ساختمانی، سازههای پیشساخته و ساختمانهای هوشمند و محیط زیست از جمله بخشهای این نمایشگاه است
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