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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۵۸

دستاورد دانش بنیان‌ها از نمایشگاه روسیه؛

تأمین فناوری نوین ساختمانی با همکاری شرکت‌های روس

تأمین فناوری نوین ساختمانی با همکاری شرکت‌های روس

امضای دو توافق نامه به ارزش پنج میلیون و۸۰۰ هزار دلار برای تأمین فناوری نوین ساختمانی با شرکت‌های روس، دستاورد حضور دانش بنیانهای ایرانی در پنجمین نمایشگاه صنعت ساخت‌وساز روس بیلد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری، پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساخت‌وساز، فناوری و مصالح ساختمانی روسیه موسوم به «روس‌بیلد» ۲۰۲۴ در حالی در مسکو برگزار شد که در آن شرکت‌های دانش بنیان ایرانی جدیدترین دستاوردهای خود را در زمینه ساختمان‌های هوشمند و دوستدار محیط زیست ارائه کردند.

۹ شرکت دانش بنیان ایرانی با همکاری وزارت راه، مسکن و شهرسازی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با عرضه محصولات فناورانه خود در «روس‌بیلد» ۲۰۲۴ توانستند توجه بسیاری از شرکت‌های روسی را برای همکاری به خودشان جلب کنند و دو تفاهم‌نامه همکاری به ارزش پنج میلیون و ۸۰۰ هزار دلار برای تأمین فناوری نوین ساختمانی با شرکت‌های روس امضا کنند؛ یکی از این تفاهم‌نامه‌ها در حوزه مشارکت در فناوری نوین سازه‌های گلخانه‌ای و تفاهم‌نامه دیگر در زمینه تبادل تکنولوژی و واقعیت افزوده در حوزه ساخت و ساز است.

نمایشگاه بین‌المللی روس‌بیلد (RosBuild) بخشی از رویدادهای هفته ساخت و ساز روسیه است که با هدف تأمین مصالح ساختمانی باکیفیت و بهره‌گیری از آخرین فناوری‌ها در عرصه ساخت و ساز طرح‌ریزی شده و فرصت مناسبی برای ورود تأمین‌کنندگان مصالح و فناوری ساخت و ساز به بازار روسیه محسوب می‌شود تا علاوه بر اطلاع از آخرین فناوری‌های روز دنیا، شرکا و مشتریان جدید پیدا کنند و جهش بزرگی در زمینه روابط بین‌الملل خود داشته باشند.

فناوری نوین در صنعت ساخت و ساز، با ورود روزافزون تکنولوژی به این عرصه، بهبود و اتوماسیون فرایندها را رقم زده است. استفاده از روش‌های ساخت پیشرفته مانند ساخت خودکار، چاپ سه بعدی و هوش مصنوعی، کیفیت، سرعت و کارایی ساخت و ساز را به طور چشمگیری ارتقا داده است. به کمک این فناوری‌ها، امکان مدیریت بهتر منابع، کاهش هدررفت‌ها، بهبود ایمنی کارگران و کاهش هزینه‌ها به لحاظ مواد و زمان، فراهم شده است.

به دلیل قیمت بالای انرژی و گسترش ساختمان‌های دوستدار محیط زیست بحث کاهش مصرف انرژی در کشور روسیه از اهمیت بالایی برخوردار است و تقاضای زیادی برای ساخت و ساز فناورانه وجود دارد. به همین دلیل، نمایشگاه «روس‌بیلد» فرصت مناسبی برای شرکت‌های نوآور ایرانی است تا سهم خود را از بازار این کشور افزایش دهند.

لوله‌کشی و مبلمان حمام، کاشی و سرامیک، مصالح ساختمانی، در و پنجره، رنگ و پوشش تزئینی، کف‌پوش، کاغذ دیواری، سازه‌های شیشه‌ای، پرده، ماشین‌آلات ساختمانی، سازه‌های پیش‌ساخته و ساختمان‌های هوشمند و محیط زیست از جمله بخش‌های این نمایشگاه است

کد مطلب 6047696
مهتاب چابوک

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