۱۲۰ ورزشکار مدال آور و مربی استان مرکزی تجلیل می شوند

سید مسیح قائم مقامی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آئین تجلیل و تکریم از مدال آوران سه دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور و مربیان این ورزشکاران در این رقابتها، روز شنبه برگزار میشود.
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی افزود: برگزاری این سه دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ بوده است که ورزشکاران استان خوش درخشیدند.
وی گفت: در این آئین ضمن برگزاری برنامههای متنوع فرهنگی ورزشی از بیش از ۱۲۰ و رزشکار و مربی استان مرکزی که در این سه دوره از المپیاد حائز عنوان قهرمانی شدهاند تجلیل و از سوی مسئولین لوح سپاس و هدایایی اهدا میشود.
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