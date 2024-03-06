آغاز رزرو اینترنتی اسکان نوروزی فرهنگیان در هرمزگان از ۲۰ اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قویدل با اشاره به آغاز رزرو اینترنتی اسکان نوروزی فرهنگیان در استان هرمزگان از ۲۰ اسفند گفت: پذیرش حضوری در مراکز اسکان از ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه پذیرش فرهنگیان به دو روش حضوری و رزرو اینترنتی انجام میشود، گفت: فرهنگیان میتوانند از تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ با استفاده از سامانه متمرکز اسکان به آدرس Eskan.medu.ir نسبت به رزرو اینترنتی مراکز اسکان نوروزی اقدام کنند.
وی ادامه داد: ۳۴۵ مدرسه این استان در قالب ۲ هزار و ۷۴۴ کلاس برای خدماتدهی به فرهنگیان و مسافران نوروزی تعیین شده است.
قویدل با اشاره به اینکه سال گذشته ۹۶ هزار و ۹۴۰ نفر در قالب ۲۲ هزار خانوار از خدمات اسکان نوروزی فرهنگیان در هرمزگان بهرهمند شدند، افزود: با توجه به اینکه هرساله خیل عظیمی از هم میهنان عزیز استان هرمزگان را برای مسافرت نوروزی انتخاب میکنند تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مطلوب به مسافرین اندیشیده شده است.
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