به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر به مسافران و زائران استان به میزبانی سالن جلسات یادگار امام استانداری سمنان ضمن بیان اینکه می‌بایست از ظرفیت‌های خوب استان برای تغییر از معبر به مقصد گردشگری استفاده کرد، ابراز داشت: برای تحقق این آرمان باید خدمات لازم به مسافران و زائران ارائه شود.

وی ضمن بیان اینکه رسیدگی به پارک‌ها و تأمین روشنایی آنها، بهسازی مجتمع‌ها و مساجد بین راهی از جمله راهکارهایی که در جذب گردشگر مؤثر است، افزود: می‌بایست به زائران خدمات مطلوب ارائه شود.

استاندار سمنان ضمن تاکید بر اینکه باید از ظرفیت دهیاری‌ها نیز برای جذب گردشگر در ایام عید استفاده شود، ابراز داشت: توجه به ورودی روستاها، تمیزی و بهداشت اقامتگاه‌ها و باز بودن اماکن تاریخی از جمله مواردی که باید مدنظر دهیاری‌ها باشد.

هاشمی در ادامه تصریح کرد: نظارت بر بازار، ارائه کالا، قیمت و کیفیت و برپایی نمایشگاه در وردی شهرها از دیگر مواردی که به جذب گردشگر کمک خواهد کرد.

وی افزود: از شهرداری‌ها نیز انتظار می‌رود فضا سازی مناسب را در ورودی و خروجی شهرها مد نظر قرار داده و جاذبه‌های شهرستان و استان را به درستی معرفی کنند.