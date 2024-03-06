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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۵۲

پنجره مهر؛

یکی از مشکلات فارس و کشور بسته بودن مساجد در اغلب ساعات روز است

یکی از مشکلات فارس و کشور بسته بودن مساجد در اغلب ساعات روز است

شیراز - استاندار فارس گفت: در گذشته ساعات فعال بودن مساجد بسیار بیشتر از امروزه بوده و مساجد کانونی برای حل و فصل مشکلات بودند اما امروز یکی از مشکلات فرهنگی فارس بسته بودن مساجد است.

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به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه در گردهمایی مبلغین و ارکان مساجد استان فارس که پیش از ظهر چهارشنبه در آستانه ماه مبارک رمضان به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس در آستان مقدس حضرت سید علاء الدین حسین (ع) برپا شد گفت: در گذشته ساعات باز و فعال بودن مساجد بسیار بیشتر از امروزه بوده و مساجد کانونی برای حل و فصل بسیاری از مشکلات فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و هنری بودند.

استاندار فارس افزود: این کارکرد سنتی مساجد مغفول مانده و باید جدی گرفته شود و تعداد جوان جذب شده در مساجد ملاک ارزیابی و رتبه بندی کانون‌های فرهنگی فعال در مساجد شود.

کد مطلب 6047924

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
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      پاسخ
      چرا دیر به این نتیجه رسیدیم از فردا مساجد را شبانه روزی کنید

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