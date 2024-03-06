یکی از مشکلات فارس و کشور بسته بودن مساجد در اغلب ساعات روز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه در گردهمایی مبلغین و ارکان مساجد استان فارس که پیش از ظهر چهارشنبه در آستانه ماه مبارک رمضان به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس در آستان مقدس حضرت سید علاء الدین حسین (ع) برپا شد گفت: در گذشته ساعات باز و فعال بودن مساجد بسیار بیشتر از امروزه بوده و مساجد کانونی برای حل و فصل بسیاری از مشکلات فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و هنری بودند.

استاندار فارس افزود: این کارکرد سنتی مساجد مغفول مانده و باید جدی گرفته شود و تعداد جوان جذب شده در مساجد ملاک ارزیابی و رتبه بندی کانون‌های فرهنگی فعال در مساجد شود.