  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۷:۲۹

شانزدهمین دوره مسابقات کشوری قرآن ویژه جامعه کار برگزار می شود

شانزدهمین دوره مسابقات کشوری قرآن ویژه جامعه کار برگزار می شود

این مسابقات با رقابت ۲۲۰ برگزیده کشوری در ۵ رشته حفظ کل، حفظ ۲۰ جز، حفظ ۱۰ جز، ترتیل و مفاهیم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم ویژه جامعه کار و تلاش برگزار می‌شود.

این مسابقات با رقابت ۲۲۰ برگزیده کشوری در ۵ رشته حفظ کل، حفظ ۲۰ جز، حفظ ۱۰ جز، ترتیل و مفاهیم برگزار می‌شود.در پایان این مسابقات سه فرد برگزیده در هر رشته جوایز خود را دریافت خواهند کرد.

در این دوره ۲۲۰ نفر از جامعه کار و تولید از هفدهم لغایت بیستم اسفندماه در مرکز همایش‌های آدینه تهران رقابت خواهند کرد که همه این افراد برگزیدگان مرحله استانی اند و از این تعداد ۱۱۰ نفر آقا و ۱۱۰ نفر خانم هستند.

لازم به ذکر است این مسابقات با حضور دوران مطرح بین‌المللی جامعه قرآنی کشور و با همکاری سازمان اوقاف کشور برگزار می‌شود.

کد مطلب 6048080

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها