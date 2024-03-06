شانزدهمین دوره مسابقات کشوری قرآن ویژه جامعه کار برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم ویژه جامعه کار و تلاش برگزار می‌شود.

این مسابقات با رقابت ۲۲۰ برگزیده کشوری در ۵ رشته حفظ کل، حفظ ۲۰ جز، حفظ ۱۰ جز، ترتیل و مفاهیم برگزار می‌شود.در پایان این مسابقات سه فرد برگزیده در هر رشته جوایز خود را دریافت خواهند کرد.

در این دوره ۲۲۰ نفر از جامعه کار و تولید از هفدهم لغایت بیستم اسفندماه در مرکز همایش‌های آدینه تهران رقابت خواهند کرد که همه این افراد برگزیدگان مرحله استانی اند و از این تعداد ۱۱۰ نفر آقا و ۱۱۰ نفر خانم هستند.

لازم به ذکر است این مسابقات با حضور دوران مطرح بین‌المللی جامعه قرآنی کشور و با همکاری سازمان اوقاف کشور برگزار می‌شود.