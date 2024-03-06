به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کاوسی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مردم خراسان‌جنوبی همیشه در صحنه‌های همدلی سرآمد هستند و ولایت‌مداری آنان زبانزد است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی افزود: در راستای دستور فوری رهبر معظم انقلاب مبنی بر ورود همه افراد برای کمک به مردم سیل‌زده سیستان‌وبلوچستان، بانوان نوغاب شهرستان درمیان ۱۵ هزار قرص نان به وزن ۴ تن را پخت کردند.

کاوسی ادامه داد: پس از اعلام آمادگی هلال‌احمر در جمع‌آوری کمک‌های مردمی، مردم نوغاب به این جمعیت اعتماد کردند و کمک‌های خود را برای ارسال به سیستان‌وبلوچستان به جمعیت هلال‌احمر سپردند.

کاوسی با اشاره به پای کار بودن مردم خراسان‌جنوبی در امور بشردوستانه، گفت: نان پخت شده بانوان نوغاب، توسط یک دستگاه ایسوزو شخصی بدون تقبل هیج وجهی از سوی راننده و به صورت رایگان به مناطق سیل‌زده سیستان بارگیری و ارسال شد.

وی از اهدای ۳۵۰ تخته پتو توسط خیر قاینی برای سیل‌زدگان استان سیستان‌وبلوچستان خبر داد و تصریح کرد: کمک‌های مردمی خراسان‌جنوبی جمع‌آوری و امروز از مرکز استان به منطقه سیل‌زده چابهار ارسال می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان‌جنوبی همچنین به ارسال کمک‌های دولتی از خراسان‌جنوبی به مناطق سیل‌زده جنوب شرق کشور اشاره کرد و افزود: تاکنون ۳ هزار بسته غذایی از سوی هلال‌احمر استان به سیستان‌وبلوچستان ارسال شده و ۱۰ تیم عملیاتی نیز در مناطق سیل‌زده در حال خدمت‌رسانی هستند.

کاوسی با بیان اینکه بر اساس قانون مدیریت بحران، مسئولیت جمع‌آوری، هدایت و توزیع کمک‌های مردمی برعهده جمعیت هلال‌احمر است، تأکید کرد: از مردم خواهشمندیم کمک‌های غیرنقدی خود را تحویل شعب یا پایگاه‌های هلال بدهند. وی همچنین از مردم خراسان جنوبی خواست تا کمک‌های نقدی خود را با شماره‌گیری کد #۱*۱۱۲* به سیل‌زدگان سیستان‌وبلوچستان اهدا کنند تا بتوان خدمات بیشتری در مناطق سیل‌زده ارائه کرد.