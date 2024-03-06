دستگیری سارق سابقه دار بازار روز همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی نجفی صالح در تشریح این خبر گفت: روز گذشته و حین گشت زنی مأموران کلانتری ۱۳ عین القضات حوالی بازار روز، فرد مشکوکی را در حال فرار دستگیر کردند.

وی افزود: با مراجعه کسبه و اظهار شکایت از وی به دلیل سرقت و استعلام گرفته شده مشخص شد که سارق دارای سوابق متعدد سرقت می‌باشد و با تشکیل پرونده و حکم مرجع قضائی روانه زندان شد.

نجفی صالح در پایان گفت: از همشهریان عزیز خواستاریم با گزارش هرگونه موارد مشکوک و ارتباط تلفنی با شماره ۱۱۰ یاری رسان ما در برقراری نظم و امینت باشند.