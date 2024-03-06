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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۱۱

فرمانده انتظامی شهرستان همدان خبر داد؛

دستگیری سارق سابقه دار بازار روز همدان

دستگیری سارق سابقه دار بازار روز همدان

همدان-فرمانده انتظامی شهرستان همدان از دستگیری فرد سالخورده سابقه دار که در بازار روز همدان اقدام به سرقت می کرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی نجفی صالح در تشریح این خبر گفت: روز گذشته و حین گشت زنی مأموران کلانتری ۱۳ عین القضات حوالی بازار روز، فرد مشکوکی را در حال فرار دستگیر کردند.

وی افزود: با مراجعه کسبه و اظهار شکایت از وی به دلیل سرقت و استعلام گرفته شده مشخص شد که سارق دارای سوابق متعدد سرقت می‌باشد و با تشکیل پرونده و حکم مرجع قضائی روانه زندان شد.

نجفی صالح در پایان گفت: از همشهریان عزیز خواستاریم با گزارش هرگونه موارد مشکوک و ارتباط تلفنی با شماره ۱۱۰ یاری رسان ما در برقراری نظم و امینت باشند.

کد مطلب 6048151

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