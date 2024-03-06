کشف ۶۵ تن مواد مخدر طی یازده ماه گذشته در استان کرمان

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی، ظهر چهارشنبه در کمیته حقوقی و قضایی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان اظهار داشت: استان کرمان در برگزاری مزایده فروش خودروهای توقیفی موجود در پارکینگ شورای مبارزه با موادمخدر، از استان های شاخص در کشور بوده به نحوی که در مجموع از ابتدای سال تاکنون ۱۶۶۸ خودرو به فروش رفته است.

وی با اشاره به این مطلب که بیش از ۲۵۶ میلیارد تومان از محل فروش این خودروها حاصل شده است، تاکید کرد: اقدامات موثر پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و مقامات قضایی استان در جهت شناسایی و برخورد با قاچاقچیان قابل تقدیر است.

وی افزود: بایستی تجهیزات و وسایل کنترل مواد مخدر در مبادی ورودی مانند مرصاد کرمان به روز گردد و تحقق این امر نیاز به نگاه و کمک ویژه ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر دارد.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با تاکید بر اینکه بایستی در مرزها و استان های جنوب شرقی در جهت مبارزه و پیشگیری از ورود مواد مخدر به کشور سرمایه گذاری گردد، گفت: تجهیزات و نیروی انسانی لازم نیز باید در اختیار نیروهای فراجا قرار گیرد.