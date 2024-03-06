۲۵ اصله نهال در معراج شهدای اهواز کاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز چهارشنبه آئین کاشت ۲۵ اصله نهال نخل، توت، زیتون و انجیر توسط سردار «سیدمحمد باقرزاده» فرمانده کمیته جست‌وجوی مفقودان در یادمان معراج شهدای اهواز برگزار شد.

معراج شهدای اهواز یکی از نقاط زیارتی این کلانشهر است که علاوه بر حضور زائران شهدا، گردشگرانی از سراسر دنیا به این مکان می‌آیند و تحت تأثیر حال و هوای معنوی آن قرار می‌گیرند.

معراج شهدای اهواز در پادگان شهید محمودوند واقع در سه راه خرمشهر، اتوبان سردار شهید اسکندری، کیلومتر ۲ جاده اهواز اندیمشک، بین سازمان اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان و شهرک شهید میثمی و جنب منازل سازمانی شهید بهشتی، قرار دارد.

معراج شهدای اهواز تاکنون پیکر مطهر هزاران تن از لاله‌های پرپر دوران هشت سال دفاع مقدس و پاره‌های تن ملت ایران از جمله پیکر پاک ۱۷۵ غواص و خط شکن عملیات کربلای ۴ را در بر گرفت.