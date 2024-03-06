ناریشکین: آمریکا و انگلیس در انفجارهای «نورد استریم» دست داشتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، رییس سرویس اطلاعات خارجی روسیه گفت که انگلیس و آمریکا در انفجار خطوط لوله گازی نورد استریم دست داشتند.

«سرگئی ناریشکین» رییس سرویس اطلاعات خارجی روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که واشنگتن و لندن در انفجارهایی دست داشتند که دو خط لوله گاز نورد استریم را منهدم کرد.

رییس سرویس اطلاعات خارجی روسیه تاکید کرد که روسیه سرنخ‌های غیرمستقیم دارد که چه کسی این کار را انجام داده است. این شواهد غیرمستقیم توسط خود عاملان به جا مانده است.

«ولادیمیر پوتین» ریبس‌جمهور روسیه و مقامات ارشد در مسکو پیشتر اعلام کردند که آمریکا بیشترین سود را از خرابکاری در خطوط لوله گازی نورد استریم برده است. مسکو همچنین غرب را به سنگ اندازی در تحقیقات مربوط به این خرابکاری متهم کرد.

چندی پیش سیمور هرش روزنامه نگار آمریکایی افشا کرد که مواد منفجره، برای انفجار این خطوط لوله، توسط غواصان نیروی دریایی آمریکا در رزمایش ناتو بالتپس ۲۰۲۲ زیر خطوط لوله گاز نورد استریم کار گذاشته شد و نروژی ها ۳ ماه بعد آن‌ها را منفجر کردند.