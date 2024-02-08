به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، شورای امنیت سوریه امروز پنج‌شنبه اعلا م کرد کناره گیری سوئد از تحقیقات انفجار مشکوک «نورد استریم» قابل انتظار بود.

در بیانیه شورای امنیت روسیه آمده است که «هدف این کشور از ابتدا پنهان کردن واقعیات ابعاد این حادثه بود؛ اتلاف وقت و روایت های سختگی در این خصوص ادامه خواهد داشت.

در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شده است که آنها می دانند که «رهبر» این «ارکستر» کیست و در تلاشند مقصر واقعی را پنهان کنند.مقامات سیاسی اروپا برای از دست دادن منابع انرژی روسیه در نتیجه انفجارهای نورد استریم، باید در مقابل مردم خود پاسخگو باشند.

دیروز چهارشنبه نیز ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به تصمیم سوئد برای مختومه اعلام کردن پرونده نورد استریم اعلام کرد که استکهلم از افشای حقیقت می‌ترسد. وی دراین‌باره گفت: تصمیم سوئد برای توقف تحقیقات نورد استریم با منطق جور در نمی آید. استکهلم از افشای حقیقت می ترسد.

دادستانی سوئد امروز چهارشنبه اعلام کرد تحقیقات این کشور درباره انفجارهای سال ۲۰۲۲ در خطوط لوله نورداستریم متعلق به روسیه، به طور رسمی به پایان رسید.

دادستانی سوئد در بیانیه‌ای نوشت: نتیجه تحقیقات این است که(حادثه) در حوزه قضایی سوئد نیست و در نتیجه پرونده تحقیقات باید بسته شود. مقامات درک درستی از حادثه دارند و در جریان تحقیقات هیچ نشانه‌ای مبنی بر دخالت سوئد یا شهروندان سوئدی در این حمله یافت نشد.

این نهاد همچنین اعلام کرده که یکی از دلایل تصمیم سوئد برای پایان تحقیقات این است که خرابکاری رخ‌داده در خطوط لوله نورد استریم مستقیما منافع سوئد را هدف نگرفته بود.

اپراتور خط لوله نورداستریم ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲(۵ مهر ۱۴۰۱) از وارد شدن «خسارت بی‌سابقه» به سه حلقه از خطوط لوله زیردریایی نورداستریم خبر داد. در ادامه، لرزه‌نگاری سوئد اعلام کرد که ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲(۴ مهر ۱۴۰۱) دو انفجار در مسیر خطوط لوله نورداستریم ثبت شده است. پس از این حادثه، دفتر دادستانی کل روسیه یک پرونده کیفری با اتهامات تروریسم بین‌المللی را دراین‌باره باز کرد. آلمان، دانمارک و سوئد از آغاز تحقیقات داخلی خود خبر داده اما از مشارکت‌دادن روسیه در این تحقیقات خودداری کردند.

سایمون هرش، هشتم فوریه ۲۰۲۳ در مقاله‌ای نوشت که غواصان نیروی دریایی آمریکا با همکاری متخصصان نروژی، وسایل انفجاری را در ژوئن ۲۰۲۲ زیر خطوط لوله کار گذاشتند. به گفته وی، دستور اجرای عملیات پس از ۹ ماه بحث و بررسی، سرانجام توسط جو بایدن، رییس جمهور آمریکا صادر شد.