اجرای طرح نظارت بر بازار ویژه ایام رمضان و نوروز در ایلام

رضا محمدرحیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر از اجرای طرح ویژه بازرسی و نظارت بر بازار کالا و خدمات در ماه مبارک رمضان و ایام نوروز ۱۴۰۳ از تاریخ امروز، شانزدهم سال جاری تا بیست و چهارم فروردین ماه سال آینده در استان خبر داد.

وی اظهار داشت: در اجرای این طرح همه دستگاه‌های نظارتی از جمله اداره کل صمت، تعزیرات حکومتی، جهادکشاورزی، بهداشت، بسیج اصناف و اتاق اصناف و فرمانداری‌ها، جدا از وظیفه ذاتی و همیشگی خود، بصورت ویژه در زمینه کنترل بازار و مبارزه با تخلفات صنفی از جمله گرانفروشی، احتکار، کم فروشی و … در خدمت مردم خواهند بود.

وی افزود: کالاهایی ‎شامل نان، لبنیات، گوشت ‎قرمز، گوشت‌‎‌مرغ، تخم مرغ، برنج، شکر، روغن‎ نباتی، حبوبات، میوه (سیب، پرتقال ‎و…)، پوشاک، کیف ‎و کفش، آجیل‎ و خشکبار، خواربار، شیرینی‌جات، مواد شوینده، روغن موتور، تایر خودرو، لوازم یدکی، لوازم خانگی در این طرح مورد نظارت قرار می‌گیرند.

رییس صمت استان در خصوص نظارت بر بخش خدمات نیزگفت: نظارت بر این بخش شامل شرکت‌های مسافرتی و دفاتر فروش آن‌ها، حمل و نقل برون‌شهری، اماکن‎ تفریحی‎ و فرهنگی، سیاحتی‎ و زیارتی، واحدهای ‎اقامتی، غذاخوری‌ها، رستوران‌های بین شهری، میادین میوه و تره‌بار، خدمات خشکشویی، قالیشویی و … است.

وی بیان داشت: ما ضمن اینکه هرگونه حمایتی از واحدهای صنفی قانونمند را انجام خواهیم داد، به واحدهای متخلف نیز هشدار می‌دهیم با توجه به اینکه ۱۵ اکیب از اداره کل صمت، کار نظارت بر بازار را انجام می‌دهند و با کمک دیگر دستگاه‌های ناظر، در قالب گشت‌های مشترک، با هرگونه تخلفی برخورد قاطعانه خواهند نمود، نسبت به رعایت حقوق مصرف کنندگان اهتمام جدی به عمل آورند.

محمد رحیمی در پایان اظهار داشت: سامانه تلفنی ۱۲۴، همچون گذشته، پل ارتباطی ما و مردم عزیز، برای انعکاس شکایات و گزارشات صنفی است، تا همکاران ما در اولین فرصت، پیگیری‌های لازم را در راستای گزارش یا شکایت آنها انجام دهند.