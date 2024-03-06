به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران امروز (۱۶ اسفندماه)، گفت: مقرر بود تا پایان امسال صدور پروانه ساختمانی و آغاز نوسازی واحدهای مسکونی در بافت فرسوده به ۲۴۰ هزار واحد برسد که هم‌اکنون به این رقم هدف‌گذاری شده از آغاز فرآیند نوسازی در بافت‌های فرسوده شهری رسیده‌ایم.

تحویل ۸۲ هزار واحد نوسازی شده در بافت‌های فرسوده شهری

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه‌داد: در حال‌حاضر از ۲۴۰ هزار واحدی که در بافت‌های فرسوده، فرآیند نوسازی آنها آغاز شده است ۸۲ هزار واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران توضیح داد: شرکت بازآفرینی شهری ایران در هفته منابع طبیعی که از روز گذشته آغاز شده است پویش "نهال نو، خانه نو" را شروع کرده است و با این کار علاوه بر درخت‌کاری و کاشت نهال در بافت‌های فرسوده شهری از فرصت نوسازی در این محلات و معرفی بسته‌های تشویقی برای ترغیب مردم به نوسازی استفاده می‌کند.

آیینی گفت: شرکت بازآفرینی شهری ایران در حوزه بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های نیازمند ساماندهی و توانمندسازی بیش از ۱۲۶ پروژه احداث بوستان و فضای سبز و شهرداری‌ها ۱۶۳ پروژه در این بافت‌ها را به اجرا رسانده‌است.

وی گفت: در برنامه هفتم توسعه و در اجرای مفاد سند ملی که باید به متوسط سرانه‌های همان شهر برسیم ۴۴۶ پروژه در برنامه است که در طول برنامه هفتم اجرا خواهد شد و در در حدود ۵۹۰ هکتار به سطح فضای سبز بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی افزوده خواهد شد و با اجرای این طرح می‌توانیم به متوسط سرانه فضای سبز شهرها برسیم.