اعلام آمادگی مقاومت عراق به ادامه حملات ضداسراییل تا تحمیل آتش بس

به گزارش خبرگزاری مهر، گروههای مقاومت عراقی با صدور بیانیهای از ادامه حملات خود ضد منافع رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی تا تحمیل شروط مقاومت فلسطینی در برقراری آتش بس در غزه تاکید کردند.
شبکه العهد لبنان گزارش داد که مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیهای در راستای حمایت از مردم و مقاومت غزه اعلام کرد «عملیات ما در حمله به مناطق تحت سلطه صهیونیستها در اراضی اشغالی کماکان ادامه خواهد یافت؛ تا زمانی که اشغالگران به آتشبس در غزه ملتزم گردند».
در ادامه بیانیه آمده است: «رزمندگان قهرمان مقاومت اسلامی از آمادگی کامل برخوردارند تا چنانچه اشغالگران جنایات خود را تداوم بخشند، با تکیه بر حمایت الهی ضرباتشان را از سر بگیرند.»
مقاومت اسلامی عراق ادامه داد: «ما خود را به تحقق دو هدف آزادسازی عراق از اشغالگری آمریکا و پشتیبانی از فلسطین در نبرد مقدس علیه اشغالگران صهیونیستی پایبند میدانیم.»
در همین ارتباط، ابوآلاء الولایی، دبیرکل جنبش مقاومت گردانهای سیدالشهداء اعلام کرد: «به مجاهدین مقاومت اسلامی عراق تبریک میگوئیم که عملیات خود را در تکمیل مرحله دوم گسترش دادند تا علاوه بر بنادر، فرودگاههای رژیم غاصب را نیز شامل شود، دیروز فرودگاه حیفا و امروز فرودگاه کریات شمونا.»
دبیرکل گردانهای سیدالشهدای عراق خاطرنشان کرد: «تعلیق عملیات مقاومت عراق به تصمیم مقاومت فلسطین و نتایج مذاکرات آتشبس با پایبندی به اصل وحدت میدانهای نبرد که راه بازگشتی از آن وجود ندارد، واگذار شدهاست.»
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